Из Кузбасса в Горловку отправили комплексы радиоэлектронной борьбы

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса Кузбасс отправил в Горловку комплексы РЭБ, разработанные и произведенные в регионе

КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Кузбасс отправил в Горловку в Донецкой Народной Республике комплексы радиоэлектронной борьбы, разработанные и произведенные в регионе, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Из Кузбасса в Горловку отправлены комплексы радиоэлектронной борьбы, разработанные и произведенные в регионе. Стационарные комплексы радиоэлектронной борьбы… помогут создать дополнительную круглосуточную систему прикрытия от угроз с воздуха критически важных социальных объектов города", – говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка и адаптация комплексов радиоэлектронной защиты проведена при экспертной поддержке специалистов одного из университетов Кузбасса, а их производство и оснащение обеспечено промышленными компаниями "Кормз" и "Аском". Отмечается, что комплексы позволяют создать долговременный и устойчивый электронный барьер против беспилотников и высокоточных боеприпасов, существенно повышая безопасность ключевых объектов и жителей города.

"Комплексы радиоэлектронной борьбы защитят от беспилотников и высокоточных боеприпасов больницы, школы, пункты жизнеобеспечения. РЭБы там необходимы. Не раз бывал в прифронтовом городе, вражеские дроны постоянно кружат над Горловкой и бьют по мирным объектам", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.