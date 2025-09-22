https://ria.ru/20250922/kuzbass-2043490563.html

Первый в России центр разработок по углехимии создадут в Кузбассе

Первый в России центр разработок по углехимии создадут в Кузбассе - РИА Новости, 22.09.2025

Первый в России центр разработок по углехимии создадут в Кузбассе

Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:31:00+03:00

2025-09-22T12:31:00+03:00

2025-09-22T12:31:00+03:00

россия

донбасс

илья середюк

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958817131_0:430:2732:1967_1920x0_80_0_0_1b3b4621c93a14c9891ded12f8d153da.jpg

КЕМЕРОВО, 22 сен - РИА Новости. Первый в России центр инженерных разработок по углехимии - площадка полного цикла - будет создан в Кузбассе, в фокусе работы в числе прочего производство синтетического топлива и водорода, создание новых материалов для авиации и космоса, выделение ценных элементов, разработка сорбентов для очистки воды и воздуха, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ (Кузбасский государственный технический университет - ред.), станет уникальной для России площадкой полного цикла - от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок - это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства. Поддержка проекта со стороны Министерства энергетики России и ведущих промышленных компаний Кузбасса и других регионов страны подтверждает его высокую востребованность", - цитирует пресс-служба губернатора региона Илью Середюка. Уточняется, что проект по созданию Межрегионального центра инженерных разработок получит федеральное финансирование в размере 400 миллионов рублей. Грант за победу в конкурсе Минпромторга РФ получил консорциум в составе КузГТУ, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ "Кузбасс - Донбасс". "Первый в России центр инженерных разработок по углехимии создадут в Кузбассе... Ключевая задача центра - разработка и передача промышленности не менее 20 конкурентоспособных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В фокусе работы будут производство синтетического топлива и водорода; создание новых материалов - углеродных волокон для авиации и космоса, композитов, полимеров; выделение ценных элементов: редкоземельных металлов, гуминовых веществ, горных восков для химической промышленности; разработка сорбентов для очистки воды и воздуха; цифровизация процессов путем создания цифровых двойников и применения искусственного интеллекта для оптимизации производств и другие направления", – говорится в сообщении. Отмечается, что центр объединит мощный научный и кадровый потенциал, современную материально-техническую базу ведущих вузов и НИИ двух угольных регионов - Кузбасса и Донбасса. К 2030 году планируется, что экономический эффект от внедренных разработок для промышленности составит не менее 800 миллионов рублей. "Создание центра укрепит лидерство России в области углехимии, станет драйвером для опережающего развития химической промышленности и создания новых рабочих мест в Кузбассе", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250918/salmonellez-2042640535.html

https://ria.ru/20250918/nauka-2042606121.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, илья середюк, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук