08:50 02.11.2025
В Кузбассе более 50 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Кузбассе более 50 населенных пунктов остались без света из-за ветра

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Сильный ветер в Кузбассе стал причиной отключений электричества в 54 населенных пунктах, на данный момент без электроснабжения остаются жители 21 населенного пункта, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Илью Середюка.
"Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт. Работают аварийные бригады", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Также в Кузбассе зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев.
Уточняется, что в Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы №12. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Также были аварийные отключения электроэнергии в поселках 348 квартал, Терентьевка, Красная Звезда и в районе стадиона "Кристалл". Проведены работы по восстановлению поврежденных ЛЭП и трансформаторной подстанции. На некоторых участках работы продолжаются.
В Тяжинском округе между поселками Теплая речка и Прокопьево упало дерево, оборвано четыре пролета провода и повреждено две опоры. На месте работает аварийная бригада.
В Мариинском округе отсутствует электроэнергия в шести населенных пунктах, три бригады РЭС занимаются восстановлением.
В Новокузнецком муниципальном округе частичные отключения электроэнергии в Чичербаево, Сидорово, Терехино. Работают аварийные бригады.
В Гурьевском округе из-за повреждения опоры ЛЭП произошел пожар в полях. Возгорание оперативно устранили, электроснабжение восстановлено.
В Белове горела сухая трава на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Пресс-служба правительства региона сообщала, что из-за надвигающейся непогоды со 2 по 5 ноября в Кузбассе введен режим повышенной готовности.
ПроисшествияАнжеро-СудженскИлья СередюкКемеровская область
 
 
