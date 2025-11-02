В Кузбассе более 50 населенных пунктов остались без света из-за ветра

КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Сильный ветер в Кузбассе стал причиной отключений электричества в 54 населенных пунктах, на данный момент без электроснабжения остаются жители 21 населенного пункта, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Илью Середюка.

"Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт. Работают аварийные бригады", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Также в Кузбассе зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев.

Уточняется, что в Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы №12. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Также были аварийные отключения электроэнергии в поселках 348 квартал, Терентьевка, Красная Звезда и в районе стадиона "Кристалл". Проведены работы по восстановлению поврежденных ЛЭП и трансформаторной подстанции. На некоторых участках работы продолжаются.

В Тяжинском округе между поселками Теплая речка и Прокопьево упало дерево, оборвано четыре пролета провода и повреждено две опоры. На месте работает аварийная бригада.

В Мариинском округе отсутствует электроэнергия в шести населенных пунктах, три бригады РЭС занимаются восстановлением.

В Новокузнецком муниципальном округе частичные отключения электроэнергии в Чичербаево, Сидорово, Терехино. Работают аварийные бригады.

В Гурьевском округе из-за повреждения опоры ЛЭП произошел пожар в полях. Возгорание оперативно устранили, электроснабжение восстановлено.

В Белове горела сухая трава на площади 800 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.