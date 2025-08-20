https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036456195.html
После пожара в ТЦ "Лапландия" в Кемерово завели дело
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после пожара в ТЦ "Лапландия" в Кемерово, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Ранее губернатор Илья Середюк сообщал, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. СУСК и прокуратура области сообщили, что проводят проверки по факту пожара. "По данному факту в СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе ведомства.В данный момент следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, осматривают его, допрашивают очевидцев и свидетелей. Также в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз."В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в здании", – добавили в пресс-службе СУСК.
