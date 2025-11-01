Рейтинг@Mail.ru
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе - РИА Новости, 01.11.2025
19:28 01.11.2025
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе
Предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе заключается в неосторожном обращении с огнем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:28:00+03:00
2025-11-01T19:28:00+03:00
2025
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе

Середюк назвал причиной возгораний в Кузбассе неосторожное обращение с огнем

КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе заключается в неосторожном обращении с огнем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Ранее в соцсетях начали расходиться кадры пожаров на полях, которые по данным подписчиков, начались в Юрге, Белове и Промышленной. Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, перехода на жилые дома в Белово и Юрге нет. Информация по Промышленной отсутствовала. По данным ГУ МЧС, в Юрге площадь пожара составила 23 тысячи квадратных метров. Позже руководитель департамента информационной политики региона Евгений Романов сообщил РИА Новости, что возгорание на полях в указанных муниципалитетах Кузбасса ликвидировано, пострадавших нет.
"В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. На место выезжали пожарные расчеты. В настоящий момент возгорания ликвидированы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", - написал глава региона.
