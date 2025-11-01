https://ria.ru/20251101/prichina-2052407466.html
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе
Стала известна предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе
Предварительная причина возгораний в полях в Кузбассе заключается в неосторожном обращении с огнем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской... РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
юрга
белово
кемеровская область
илья середюк
евгений романов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрга
белово
кемеровская область
Середюк назвал причиной возгораний в Кузбассе неосторожное обращение с огнем