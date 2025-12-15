Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
ПСБ поучаствовал в осмотре строительства гостиницы в Кемерове
11:07 15.12.2025
ПСБ поучаствовал в осмотре строительства гостиницы в Кемерове
ПСБ поучаствовал в осмотре строительства гостиницы в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин в рамках делового визита встретился с губернатором Кузбасса Ильей Середюком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, сообщает пресс-служба банка.
Вместе они ознакомились с ходом строительства гостиницы, которое реализуется при поддержке банка.
Номерной фонд пятизвездочной гостиницы составит около 200 номеров. Ее высота составит чуть менее 100 метров, а общая площадь здания – 19,5 тысячи квадратных метров. На подземных этажах появится теплая парковочная зона, на первых этажах будут находиться рестораны, конференц-зал, на 17 этаже заработает скай-бар с панорамным обеденным залом. Рядом будет построено отдельное здание для СПА с переходом в гостиницу.
Делегация также оценила ход работ по возведению музейно-театрального комплекса. Гостиничный комплекс на 18 этажей в Кемерове недалеко от реки Томь вместе с музейным и театральным комплексом станет будущей архитектурной достопримечательностью в городском ландшафте. Два здания разработаны и задуманы как ансамбль и в то же время каждое по отдельности. Они будут соединены теплым парящим переходом с использованием светопрозрачных конструкций.
"Кемерово – промышленный, экономически развитый город, центр притяжения крупных научных и культурных мероприятий, обладающий высоким потенциалом для дальнейшего роста, в том числе в сфере туризма. Строительство музейно-театрального комплекса – это масштабный проект, у которого нет аналогов в Сибири. Новый комплекс станет важным центром культурной жизни Кузбасса и точкой притяжения для гостей из разных уголков страны и мира, а гостиничный комплекс - настоящей жемчужиной туризма. ПСБ продолжит активно поддерживать реализацию таких значимых туристических проектов, внося вклад в развитие экономики регионов и повышение их инвестиционной привлекательности", — отметил Барыбин.
В настоящее время закончены работы по возведению монолитного каркаса здания отеля, в стадии завершения работы по монтажу фасада и другие работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка технических помещений. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Музейный комплекс станет частью Сибирского культурного кластера и включит в себя представительства Государственного Русского музея и Кузбасского центра искусств. В театральном комплексе расположится филиал Мариинского театра на более чем 900 зрительских мест.
"Общая готовность музейно-театрального комплекса — 69%, сейчас на площадке трудятся более 2300 человек. С самой высокой гостиницей в Сибири категории "5 звезд" он будет соединен теплым переходом. В целом объект станет одной из достопримечательностей не только города Кемерово, но и всего Кузбасса, и будет привлекать гостей со всей страны", — отметил Середюк, слова которого приводятся на официальном сайте регионального правительства.
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове
11 декабря, 16:40
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове
