https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036455848.html

СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово

СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово - РИА Новости, 20.08.2025

СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово

СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T10:42:00+03:00

2025-08-20T10:42:00+03:00

2025-08-20T10:42:00+03:00

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

илья середюк

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:54:458:312_1920x0_80_0_0_c3bfb048968bde3b0b6b1ac621d6c34b.jpg

КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. "Следователи и следователи-криминалисты СК выехали на место происшествия для его осмотра, проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. В пресс-службе областного надзорного ведомства добавили, что прокуратура Центрального района города Кемерово по данному факту также организовала проверку "исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана им надлежащая правовая оценка". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250819/rebenok-2036399036.html

кемерово

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф)