Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036455848.html
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово - РИА Новости, 20.08.2025
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово
СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:42:00+03:00
2025-08-20T10:42:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:54:458:312_1920x0_80_0_0_c3bfb048968bde3b0b6b1ac621d6c34b.jpg
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. "Следователи и следователи-криминалисты СК выехали на место происшествия для его осмотра, проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. В пресс-службе областного надзорного ведомства добавили, что прокуратура Центрального района города Кемерово по данному факту также организовала проверку "исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана им надлежащая правовая оценка". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250819/rebenok-2036399036.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:39:458:383_1920x0_80_0_0_9ec9c819e55a50100cbeaef8927004b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово

СК и прокуратура начали проверки после пожара в ТЦ "Лапландия" в Кемерово

© СоцсетиВозгорание торгового центра "Лапландия" в Кемерово
Возгорание торгового центра Лапландия в Кемерово - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Соцсети
Возгорание торгового центра "Лапландия" в Кемерово
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств.
Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри.
"Следователи и следователи-криминалисты СК выехали на место происшествия для его осмотра, проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
В пресс-службе областного надзорного ведомства добавили, что прокуратура Центрального района города Кемерово по данному факту также организовала проверку "исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана им надлежащая правовая оценка". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в ведомстве.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В екатеринбургском ТЦ ребенок пострадал на эскалаторе
Вчера, 22:42
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская областьИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала