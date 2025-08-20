https://ria.ru/20250820/kemerovo-2036455848.html
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово - РИА Новости, 20.08.2025
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово
СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:42:00+03:00
2025-08-20T10:42:00+03:00
2025-08-20T10:42:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:54:458:312_1920x0_80_0_0_c3bfb048968bde3b0b6b1ac621d6c34b.jpg
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после возгорания торгового центра "Лапландия" в Кемерово, сообщили пресс-службы региональных ведомств. Ранее губернатор Илья Середюк сообщил, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар уже потушен. Спасатели начали проливку и разбор фасада торгового центра, а также обследование здания изнутри. "Следователи и следователи-криминалисты СК выехали на место происшествия для его осмотра, проведения иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления", – сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области. В пресс-службе областного надзорного ведомства добавили, что прокуратура Центрального района города Кемерово по данному факту также организовала проверку "исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана им надлежащая правовая оценка". "Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту пожара СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250819/rebenok-2036399036.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:39:458:383_1920x0_80_0_0_9ec9c819e55a50100cbeaef8927004b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после пожара в ТЦ в Кемерово
СК и прокуратура начали проверки после пожара в ТЦ "Лапландия" в Кемерово