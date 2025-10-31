Рейтинг@Mail.ru
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:31 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/gumpomosch-2052031140.html
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО - РИА Новости, 31.10.2025
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО
Фура с гуманитарным грузом отправилась из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:31:00+03:00
2025-10-31T10:31:00+03:00
надежные люди
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
курская область
илья середюк
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052011868_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_c1e720b9ce352fc04236d332a25c0b19.jpg
https://ria.ru/20251030/gumpomosch-2051867651.html
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052011868_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_b3680c10e09e44c668a6f554713d1f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинск-кузнецкий, кемеровская область, курская область, илья середюк, сво
Надежные люди, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Курская область, Илья Середюк, СВО
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО

Фура с гумпомощью отправилась из Ленинска-Кузнецкого в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаФура с гуманитарным грузом отправилась из Кузбасса в зону СВО
Фура с гуманитарным грузом отправилась из Кузбасса в зону СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Фура с гуманитарным грузом отправилась из Кузбасса в зону СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Фура с гуманитарным грузом отправилась из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Илью Середюка.
"Отправляем квадроцикл, электрогенераторы, шины для автомобилей, аптечки, теплые вещи, продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, сухой армейский душ и другие необходимые вещи. Через несколько дней груз прибудет в Курскую область, откуда будет передан кузбасским бойцам", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Отмечается, что в сборе и погрузке приняли участие предприниматели Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, представители органов местного самоуправления, волонтеры, прихожане храмов, мечети, общественные и национальные организации, неравнодушные горожане. Как всегда, в посылки вложены детские письма и рисунки для солдат.
Жители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
30 октября, 15:37
 
Надежные людиЛенинск-КузнецкийКемеровская областьКурская областьИлья СередюкСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала