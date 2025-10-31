https://ria.ru/20251031/gumpomosch-2052031140.html
Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Фура с гуманитарным грузом отправилась из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Илью Середюка.
"Отправляем квадроцикл, электрогенераторы, шины для автомобилей, аптечки, теплые вещи, продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, сухой армейский душ и другие необходимые вещи. Через несколько дней груз прибудет в Курскую область, откуда будет передан кузбасским бойцам", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Отмечается, что в сборе и погрузке приняли участие предприниматели Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, представители органов местного самоуправления, волонтеры, прихожане храмов, мечети, общественные и национальные организации, неравнодушные горожане. Как всегда, в посылки вложены детские письма и рисунки для солдат.