Фура с гумпомощью отправилась из Кузбасса в зону СВО

Фура с гуманитарным грузом отправилась из Кузбасса в зону СВО

КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Фура с гуманитарным грузом отправилась из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Илью Середюка.

"Отправляем квадроцикл, электрогенераторы, шины для автомобилей, аптечки, теплые вещи, продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, сухой армейский душ и другие необходимые вещи. Через несколько дней груз прибудет в Курскую область, откуда будет передан кузбасским бойцам", — приводятся в сообщении слова губернатора.