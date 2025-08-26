https://ria.ru/20250826/seredyuk-2037609315.html

Середюк: в Кузбассе развивают не только угледобычу, но и другие отрасли

Середюк: в Кузбассе развивают не только угледобычу, но и другие отрасли - РИА Новости, 26.08.2025

Середюк: в Кузбассе развивают не только угледобычу, но и другие отрасли

В Кемеровской области развивают не только угледобычу, но и другие отрасли: металлургию, туризм, химию, сельское хозяйство, машиностроение и переработку,... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T11:11:00+03:00

2025-08-26T11:11:00+03:00

2025-08-26T12:34:00+03:00

кемеровская область

илья середюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618418_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_3ca2b25a2b0148509e60b900eaec81c8.jpg

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, 26 авг - РИА Новости. В Кемеровской области развивают не только угледобычу, но и другие отрасли: металлургию, туризм, химию, сельское хозяйство, машиностроение и переработку, рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк на пресс-конференции в рамках Недели празднования Дня шахтера.По словам главы региона, эти отрасли для Кузбасса являются традиционными, но они не настолько развиты, чтобы заместить в экономике долю угля. Тем не менее, сферы будут развиваться, чтобы заместить валовый региональный продукт (ВРП), но это будет не колоссальное движение вперед. Так, угледобыча уменьшится на 1,5-2% в ВРП с заменой на другие сферы экономики. “К примеру, в туристической отрасли развивается курорт "Шерегеш". В него вкладывают региональные и федеральные средства. Они идут на создание мест размещения, новых подъемников, транспортную логистику. Так, был полностью обновлен аэропорт Новокузнецка. Проектируем и находимся в экспертизе с проектом строительства аэропорта на курорте Шерегеш”, – отметил Середюк.Он добавил, что сейчас на курорте действует 93 гостиницы, 72 ресторана, 23 канатных дороги. Как результат – турпоток в 2024 году вырос на 12%. Губернатор выразил надежду, что количество гостей в Шерегеше будет только расти."Средний возраст туриста снизился с 32 до 30 лет. Расширилась география: теперь к нам приезжают не только жители сибирских регионов, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга. Также к нам на отдых прилетают много иностранцев. Это говорит о том, что нам нужно более интенсивно развивать курорт", – подытожил Середюк.

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, илья середюк