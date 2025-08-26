https://ria.ru/20250826/seredyuk-2037610645.html

Середюк: подготовка специалистов решит проблему дефицита кадров в Кузбассе

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Высокий спрос на кадры сохраняется в угольной промышленности Кузбасса, в регионе открыты 1,3 тысячи вакансий, а для решения проблемы кадрового дефицита в регионе создана комплексная система подготовки специалистов, рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк на пресс-конференции в рамках Недели празднования Дня шахтера.По словам главы Кузбасса, система работает на базе трех вузов (Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного индустриального университета, Кемеровского государственного университета), а также 19 колледжей и техникумов. Угольные компании заинтересованы в подготовке кадров и напрямую заключили договоры со всеми учебными заведениями."Финансирование модернизации образовательной инфраструктуры осуществляется совместно из бюджетов РФ и Кузбасса, а также со стороны угольных компаний, которые оснащают учебные заведения современным оборудованием и технологиями", – подчеркнул Середюк. Губернатор региона отметил, что студенты проходят практику на предприятиях, в дальнейшем они трудоустраиваются на них, что исключает необходимость дополнительного переобучения. Обучение ведется на такомже оборудовании, которое используется на производствах, а ярмарки вакансий проводятся уже на первом курсе. Профориентационная работа начинается со школьной скамьи и даже с детского сада. Эффективное взаимодействие власти, бизнеса, науки и образования позволило создать в Кузбассе устойчивую модель подготовки квалифицированных кадров для угольной промышленности.С 2022 года в Кузбассе реализуется федеральный проект "Профессионалитет". В настоящее время создано 11 кластеров в 9 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей.

