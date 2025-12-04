Рейтинг@Mail.ru
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:58 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/belovo-2059802103.html
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 04.12.2025
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО
Жители города Белово Кемеровской области отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:58:00+03:00
2025-12-04T15:58:00+03:00
надежные люди
белово
кемеровская область
илья середюк
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059798146_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3960fd953adfd1a86a1f7a8b957090d0.jpg
https://ria.ru/20251204/zhiteli-2059784358.html
белово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059798146_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f535540eee68bad067cd445354e776c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белово, кемеровская область, илья середюк, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Белово, Кемеровская область, Илья Середюк, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО

Жители города Белово Кемеровской области отправили 20 т гумпомощи в зону СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаЖители кузбасского Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО
Жители кузбасского Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Жители кузбасского Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Жители города Белово Кемеровской области отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Жители города Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза нашим бойцам в зону СВО. В фуре — автомобиль УАЗ, рации, ретрансляторы, прицелы, ноутбуки, отопители, запчасти для машин, продукты, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты. Также передали нашим солдатам детские письма и подарки, которые они получат накануне Нового года. Когда разговариваю с бойцами, все отмечают, что поддержка тыла придает ребятам на передовой сил. Каждая пара носков, каждое письмо от детей, коробка конфет, машина или мотоцикл — это все наш общий вклад в Победу! Кузбасс своих не бросает! Вместе победим!" — приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.
Уточняется, что это уже 14-я отправка гуманитарного груза, собранная беловчанами для бойцов спецоперации.
Мотоциклы, которые передали в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации
Вчера, 15:03
 
Надежные людиБеловоКемеровская областьИлья СередюкУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала