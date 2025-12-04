Жители Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО

"Жители города Белово отправили 20 тонн гуманитарного груза нашим бойцам в зону СВО. В фуре — автомобиль УАЗ, рации, ретрансляторы, прицелы, ноутбуки, отопители, запчасти для машин, продукты, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты. Также передали нашим солдатам детские письма и подарки, которые они получат накануне Нового года. Когда разговариваю с бойцами, все отмечают, что поддержка тыла придает ребятам на передовой сил. Каждая пара носков, каждое письмо от детей, коробка конфет, машина или мотоцикл — это все наш общий вклад в Победу! Кузбасс своих не бросает! Вместе победим!" — приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.