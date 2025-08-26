https://ria.ru/20250826/seredyuk-2037610302.html
Середюк: запатентовано 230 разработок для цифровизации и экологии Кузбасса
Середюк: запатентовано 230 разработок для цифровизации и экологии Кузбасса - РИА Новости, 26.08.2025
Середюк: запатентовано 230 разработок для цифровизации и экологии Кузбасса
Научно-образовательный центр (НОЦ) “Кузбасс-Донбасc” разработал и внедрил свыше 230 решений для цифровизации и экологии региона, всего более 600 разработок... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:16:00+03:00
2025-08-26T11:16:00+03:00
2025-08-26T13:22:00+03:00
кемеровская область
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_0:244:3006:1935_1920x0_80_0_0_f905977fd742d09f2897dc36d53ad9cc.jpg
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Научно-образовательный центр (НОЦ) “Кузбасс-Донбасc” разработал и внедрил свыше 230 решений для цифровизации и экологии региона, всего более 600 разработок защищены патентами, рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк на пресс-конференции в рамках Недели празднования Дня шахтера.По словам главы Кузбасса, деятельность центра сосредоточена на трех ключевых направлениях: улучшении экологии, цифровизации отрасли и внедрении беспилотных технологий. Например, продолжается тестирование беспилотного самосвала для открытых горных работ. Эта технология позволяет справляться с задачами, для которых раньше требовалась целая бригада водителей. "На многих предприятиях уже работают автоматизированные диспетчерские пункты, которые контролируют работу в ночное время, праздники и выходные. Датчики следят за безопасностью, оперативно предотвращая оползни", – отметил Середюк. По словам главы региона, значительная часть разработок посвящена экологии. Среди них и новые очистные сооружения, и технология выращивания саженцев для рекультивации, которая значительно эффективнее обычных теплиц. Середюк сообщил, что развивается направление по переработке породных отвалов: технологии позволяют извлекать из отвалов до 20% угля и отправлять его на продажу. Также глава Кузбасса подчеркнул, что в области цифровизации важным достижением является полный переход на российское программное обеспечение и оборудование. Это результат договоренностей с угольными компаниями о том, что все разработки будут выполняться отечественными специалистами. Сегодня это стимулирует спрос на российские услуги, анализаторы, датчики и другое высокотехнологичное оборудование. В заключение Середюк отметил, что НОЦ "Кузбасс-Донбасс" продолжает активную работу, привлекая не только местных ученых, но и специалистов из других регионов страны. При этом ключевая компетенция сосредоточена именно в Кузбассе, где большой испытательный полигон позволяет тестировать и внедрять любые передовые технологии. Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс – Донбасс" – это совместная программа действий по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировых рынках.
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037618374_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_cd66619654c595d977712fe705fac8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, илья середюк
Кемеровская область, Илья Середюк
Середюк: запатентовано 230 разработок для цифровизации и экологии Кузбасса
Губернатор Середюк: центр "Кузбасс-Донбасс" запатентовал 230 разработок
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Научно-образовательный центр (НОЦ) “Кузбасс-Донбасc” разработал и внедрил свыше 230 решений для цифровизации и экологии региона, всего более 600 разработок защищены патентами, рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк на пресс-конференции в рамках Недели празднования Дня шахтера.
По словам главы Кузбасса, деятельность центра сосредоточена на трех ключевых направлениях: улучшении экологии, цифровизации отрасли и внедрении беспилотных технологий. Например, продолжается тестирование беспилотного самосвала для открытых горных работ. Эта технология позволяет справляться с задачами, для которых раньше требовалась целая бригада водителей.
"На многих предприятиях уже работают автоматизированные диспетчерские пункты, которые контролируют работу в ночное время, праздники и выходные. Датчики следят за безопасностью, оперативно предотвращая оползни", – отметил Середюк.
По словам главы региона, значительная часть разработок посвящена экологии. Среди них и новые очистные сооружения, и технология выращивания саженцев для рекультивации, которая значительно эффективнее обычных теплиц.
Середюк сообщил, что развивается направление по переработке породных отвалов: технологии позволяют извлекать из отвалов до 20% угля и отправлять его на продажу.
Также глава Кузбасса подчеркнул, что в области цифровизации важным достижением является полный переход на российское программное обеспечение и оборудование. Это результат договоренностей с угольными компаниями о том, что все разработки будут выполняться отечественными специалистами. Сегодня это стимулирует спрос на российские услуги, анализаторы, датчики и другое высокотехнологичное оборудование.
В заключение Середюк отметил, что НОЦ "Кузбасс-Донбасс" продолжает активную работу, привлекая не только местных ученых, но и специалистов из других регионов страны. При этом ключевая компетенция сосредоточена именно в Кузбассе, где большой испытательный полигон позволяет тестировать и внедрять любые передовые технологии.
Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс – Донбасс" – это совместная программа действий по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировых рынках.