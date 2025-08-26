https://ria.ru/20250826/seredyuk-2037610302.html

Середюк: запатентовано 230 разработок для цифровизации и экологии Кузбасса

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Научно-образовательный центр (НОЦ) “Кузбасс-Донбасc” разработал и внедрил свыше 230 решений для цифровизации и экологии региона, всего более 600 разработок защищены патентами, рассказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк на пресс-конференции в рамках Недели празднования Дня шахтера.По словам главы Кузбасса, деятельность центра сосредоточена на трех ключевых направлениях: улучшении экологии, цифровизации отрасли и внедрении беспилотных технологий. Например, продолжается тестирование беспилотного самосвала для открытых горных работ. Эта технология позволяет справляться с задачами, для которых раньше требовалась целая бригада водителей. "На многих предприятиях уже работают автоматизированные диспетчерские пункты, которые контролируют работу в ночное время, праздники и выходные. Датчики следят за безопасностью, оперативно предотвращая оползни", – отметил Середюк. По словам главы региона, значительная часть разработок посвящена экологии. Среди них и новые очистные сооружения, и технология выращивания саженцев для рекультивации, которая значительно эффективнее обычных теплиц. Середюк сообщил, что развивается направление по переработке породных отвалов: технологии позволяют извлекать из отвалов до 20% угля и отправлять его на продажу. Также глава Кузбасса подчеркнул, что в области цифровизации важным достижением является полный переход на российское программное обеспечение и оборудование. Это результат договоренностей с угольными компаниями о том, что все разработки будут выполняться отечественными специалистами. Сегодня это стимулирует спрос на российские услуги, анализаторы, датчики и другое высокотехнологичное оборудование. В заключение Середюк отметил, что НОЦ "Кузбасс-Донбасс" продолжает активную работу, привлекая не только местных ученых, но и специалистов из других регионов страны. При этом ключевая компетенция сосредоточена именно в Кузбассе, где большой испытательный полигон позволяет тестировать и внедрять любые передовые технологии. Научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс – Донбасс" – это совместная программа действий по повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировых рынках.

