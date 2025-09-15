В Кемеровской области стартовала программа "СВОи Герои. Кузбасс"

https://ria.ru/20250915/kuzbass-2042055541.html

КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Обучение по региональной программе "СВОи Герои. Кузбасс" стартовало в Кемеровской области, передает корреспондент РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, программа для участников и ветеранов специальной военной операции "СВОи Герои. Кузбасс" - аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. С первой лекцией об истории, географическом положении, экономическом потенциале и конкурентных преимуществах региона выступил губернатор Илья Середюк. "Все примеры из личного опыта: как мы работаем в условиях угольного кризиса, ищем варианты поддержки наших предприятий, продумываем инфраструктуру для крупных объектов, какие шаги делаем для диверсификации экономики, как привлекаем инвесторов и работаем с ними", - сказал Середюк. Также в рамках практики глава региона предложил участникам программы оценить, как можно задействовать мощности "Юрмаша" для решения вопросов импортозамещения. Как уточнили в пресс-службе правительства, к занятиям в регионе приступили 102 ветерана СВО, еще более 30 действующих бойцов зачислены в резерв. Обучение будет проходить до сентября 2026 года и включать четыре очных модуля. Тематика направлена на развитие личностных и профессиональных качеств участников, повышение их уровня готовности к решению профессиональных задач в области управления. Первый образовательный модуль включает изучение основ "государственной политики и системы госуправления". До 25 сентября будут проходить лекции и практические занятия, поездки на предприятия и посещение государственных учреждений. Уточняется, что к обучению привлечены преподаватели вузов, а также руководители организаций и предприятий, главы муниципалитетов. В числе лекторов первого учебного дня сенатор Российской Федерации от Кузбасса Алексей Синицын и директор регионального координационного центра правительства Кузбасса Александр Малов. Также участников программы ждет ежедневная зарядка с именитыми спортсменами и мастерами спорта, посещение спектакля в Музыкальном театре имени А.К. Боброва и музея-заповедника "Томская писаница". "Основной площадкой обучения станет Кузбасский региональный институт развития профессионального образования имени А.М. Тулеева, также занятия будут проходить на базе Ледового дворца "Кузбасс", Кемеровского государственного университета, администрации правительства Кузбасса. Учебный план предусматривает не только более 500 часов изучения обязательных дисциплин, но и программу наставничества, организацию стажировок. Также будет осуществляться сопровождение личностно-профессионального развития участника: проведение диагностики, консультаций, встречи и сопровождение наставником", – уточнили в пресс-службе. Как отметил губернатор Кузбасса, в межмодульный период занятия продолжатся в дистанционном формате. Участников ждут встречи с наставниками и стажировки. Обучение по программе завершится в сентябре 2026 года. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке "Государственное и муниципальное управление".

