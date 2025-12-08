Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду"

КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк вручил "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего на СВО кузбассовца, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Младший сержант Максим Апенкин — оператор взвода беспилотных летательных аппаратов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа героически погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно). Губернатор Кузбасса Илья Середюк и командование Центрального военного округа вручили награду семье героя", – говорится в сообщении.
Апенкин в октябре 2023 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Службу начинал в должности повара. Быстрая обучаемость, целеустремленность в освоении новых знаний и навыков позволили спустя пару месяцев стать оператором взвода ударного БПЛА коптерного типа и FPV-дронов разведывательной роты отдельного мотострелкового соединения гвардейского армейского корпуса ВВО. Поэтапно прошел должности от командира отделения минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона до оператора взвода БПЛА ближнего действия роты БПЛА. Награжден орденом Мужества.
"Для нас огромная честь сегодня вручить медаль "Золотая Звезда" Героя России супруге военнослужащего Максима Васильевича Апенкина, отдавшего свою жизнь за Отечество. Максим Васильевич — кузбассовец, родом из города Киселевска. В своем последнем бою он прикрывал товарищей, ценой своей жизни обеспечил продвижение наших войск. Мы отдаем дань уважения всем нашим землякам, которые ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу. Гордимся. Помним", — приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса.
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
6 ноября 2023, 07:03