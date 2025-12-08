Рейтинг@Mail.ru
Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду" - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 08.12.2025 (обновлено: 14:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/rossija-2060577317.html
Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду"
Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду" - РИА Новости, 08.12.2025
Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду"
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк вручил "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего на СВО кузбассовца, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:29:00+03:00
2025-12-08T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кемеровская область
киселевск
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034763141_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_948d6242e78ff165a2acc810442ff14e.jpg
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027456485.html
https://ria.ru/20231106/geroy-1907665191.html
россия
кемеровская область
киселевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034763141_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_fa67eae9dc934aca77d397c912f2596a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемеровская область, киселевск, илья середюк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кемеровская область, Киселевск, Илья Середюк
Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду"

Середюк вручил семье погибшего на СВО жителя Кузбасса "Золотую Звезду"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония передачи Золотой звезды
Церемония передачи Золотой звезды - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Церемония передачи Золотой звезды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк вручил "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего на СВО кузбассовца, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Младший сержант Максим Апенкин — оператор взвода беспилотных летательных аппаратов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа героически погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно). Губернатор Кузбасса Илья Середюк и командование Центрального военного округа вручили награду семье героя", – говорится в сообщении.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин наградил Героя России генерал-майора Гудкова медалью "Золотая Звезда"
6 июля, 09:09
Апенкин в октябре 2023 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Службу начинал в должности повара. Быстрая обучаемость, целеустремленность в освоении новых знаний и навыков позволили спустя пару месяцев стать оператором взвода ударного БПЛА коптерного типа и FPV-дронов разведывательной роты отдельного мотострелкового соединения гвардейского армейского корпуса ВВО. Поэтапно прошел должности от командира отделения минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона до оператора взвода БПЛА ближнего действия роты БПЛА. Награжден орденом Мужества.
"Для нас огромная честь сегодня вручить медаль "Золотая Звезда" Героя России супруге военнослужащего Максима Васильевича Апенкина, отдавшего свою жизнь за Отечество. Максим Васильевич — кузбассовец, родом из города Киселевска. В своем последнем бою он прикрывал товарищей, ценой своей жизни обеспечил продвижение наших войск. Мы отдаем дань уважения всем нашим землякам, которые ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу. Гордимся. Помним", — приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса.
Герой России полковник Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
6 ноября 2023, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКемеровская областьКиселевскИлья Середюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала