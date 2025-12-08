Семье погибшего на СВО жителя Кузбасса вручили "Золотую Звезду"

Апенкин в октябре 2023 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. Службу начинал в должности повара. Быстрая обучаемость, целеустремленность в освоении новых знаний и навыков позволили спустя пару месяцев стать оператором взвода ударного БПЛА коптерного типа и FPV-дронов разведывательной роты отдельного мотострелкового соединения гвардейского армейского корпуса ВВО. Поэтапно прошел должности от командира отделения минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона до оператора взвода БПЛА ближнего действия роты БПЛА. Награжден орденом Мужества.