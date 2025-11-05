Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар

КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где в августе горела обшивка здания, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

"Тридцать первого октября 2025 года представитель ООО "Лапландия" направил в суд заявление об отмене ограничений в связи с устранением всех выявленных нарушений. Суд, рассмотрев материалы дела и отметив, что и.о. прокурора Центрального района в судебном заседании отказался от исковых требований, 5 ноября 2025 года… отменил ранее принятые меры по запрету эксплуатации торгово-развлекательного центра "Лапландия", – сообщили в объединенном пресс-центре.