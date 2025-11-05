Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар - РИА Новости, 05.11.2025
16:21 05.11.2025
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где в августе горела обшивка здания, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 05.11.2025
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар

Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия"

© СоцсетиВозгорание торгового центра "Лапландия" в Кемерово
Возгорание торгового центра Лапландия в Кемерово - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Соцсети
Возгорание торгового центра "Лапландия" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где в августе горела обшивка здания, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
Губернатор Илья Середюк 20 августа сообщал, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все были эвакуированы, пожар потушен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Центральный районный суд Кемерово 22 августа запретил работу торгового центра "Лапландия" до устранения всех нарушений требований безопасности.
"Тридцать первого октября 2025 года представитель ООО "Лапландия" направил в суд заявление об отмене ограничений в связи с устранением всех выявленных нарушений. Суд, рассмотрев материалы дела и отметив, что и.о. прокурора Центрального района в судебном заседании отказался от исковых требований, 5 ноября 2025 года… отменил ранее принятые меры по запрету эксплуатации торгово-развлекательного центра "Лапландия", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Отмечается, что на данный момент определение суда не вступило в законную силу.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя
22 октября, 23:55
 
ПроисшествияРоссияКемеровоИлья Середюк
 
 
