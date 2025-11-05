https://ria.ru/20251105/sud-2052995042.html
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар - РИА Новости, 05.11.2025
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где в августе горела обшивка здания, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:21:00+03:00
2025-11-05T16:21:00+03:00
2025-11-05T16:21:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:54:458:312_1920x0_80_0_0_c3bfb048968bde3b0b6b1ac621d6c34b.jpg
https://ria.ru/20251022/moskva-2049955264.html
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:39:458:383_1920x0_80_0_0_9ec9c819e55a50100cbeaef8927004b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемерово, илья середюк
Происшествия, Россия, Кемерово, Илья Середюк
Суд отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия"
КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Суд в Кузбассе отменил запрет на работу ТРЦ "Лапландия", где в августе горела обшивка здания, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.
Губернатор Илья Середюк
20 августа сообщал, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все были эвакуированы, пожар потушен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Центральный районный суд Кемерово
22 августа запретил работу торгового центра "Лапландия" до устранения всех нарушений требований безопасности.
"Тридцать первого октября 2025 года представитель ООО "Лапландия" направил в суд заявление об отмене ограничений в связи с устранением всех выявленных нарушений. Суд, рассмотрев материалы дела и отметив, что и.о. прокурора Центрального района в судебном заседании отказался от исковых требований, 5 ноября 2025 года… отменил ранее принятые меры по запрету эксплуатации торгово-развлекательного центра "Лапландия", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Отмечается, что на данный момент определение суда не вступило в законную силу.