Импортозамещение, образование, безопасность: курс угольной отрасли Кузбасса

Импортозамещение, образование, безопасность: курс угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 02.09.2025

Импортозамещение, образование, безопасность: курс угольной отрасли Кузбасса

В Кемеровской области с 25 по 31 августа прошла "шахтерская" неделя. РИА Новости, 02.09.2025

В Кемеровской области с 25 по 31 августа прошла "шахтерская" неделя.Работа горняка требует особой силы духа, мужества и высокого мастерства. О том, как готовят специалистов на предприятиях "СУЭК-Кузбасс", как обеспечивают их безопасность, а также о современных технологиях в угледобыче – в материале РИА Новости.Безопасность под контролем: как технологии защищают шахтеров под землейВ работе шахтера сложность и риски идут рука об руку каждый день: с момента спуска до подъема на поверхность. К тому же в шахтах Кузбасса может скапливаться метан в опасной концентрации, поэтому выработки необходимо эффективно проветривать, использовать предварительную дегазацию угольных пластов.Чтобы обеспечить безопасность на шахтах, работает Единый диспетчерско-аналитический центр (ЕДАЦ). Он отслеживает данные со всех предприятий "СУЭК-Кузбасс", координирует их деятельность и не позволяет рискам воплотиться в опасные ситуации."Концентрация метана выше 5% считается взрывоопасной. Мы ужесточили контроль: при достижении 2% автоматика отключает всю энергию. В это время вентиляторы продолжают работать, концентрация снижается, и только тогда мы возобновляем работу", – объяснил старший механик управления автоматизированных систем Александр Бояркин.Отмечается, что ЕДАЦ по своему масштабу, техническому и технологическому оснащению не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.В последние годы объем ежегодных инвестиций компании в промышленную безопасность и охрану труда достигает в среднем 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги идут на комплексное обеспечение сотрудников современными средствами индивидуальной защиты, внедрение передовых систем контроля за состоянием горных выработок и эксплуатируемого оборудования, а также на организацию непрерывного обучения и повышения квалификации всех категорий работников.Шахтерская кузница кадров: как в Кузбассе готовят специалистов для угольной промышленностиНесмотря на изменения в угольной отрасли, шахтеры Кузбасса остаются востребованными специалистами. Сегодня на предприятиях открыто более 1,3 тысячи вакансий – компании активно ищут квалифицированных работников.По словам главы Кузбасса, система работает на базе трех вузов (Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного индустриального университета, Кемеровского государственного университета), а также 19 колледжей и техникумов. Угольные компании заинтересованы в подготовке кадров и напрямую заключили договоры со всеми учебными заведениями."Финансирование модернизации образовательной инфраструктуры осуществляется совместно из бюджетов РФ и Кузбасса, а также со стороны угольных компаний, которые оснащают учебные заведения современным оборудованием и технологиями", – подчеркнул губернатор Кемеровской области Илья Середюк.За счет федерального и областного бюджетов модернизируют учебные мастерские, лаборатории и спортивную инфраструктуру. Студенты отрабатывают навыки непосредственно на производствах, что позволяет плавно перейти от учебы к профессиональной деятельности.Особое внимание уделяют ранней профориентации: знакомство с профессией начинается уже в детских садах. Предприятия курируют подшефные школы, помогая молодежи осознанно выбирать путь. Как подчеркивает глава региона, сохранение шахтерских традиций и исторической памяти остается важной частью образовательного процесса.В компании "СУЭК-Кузбасс", где трудятся 14 тысяч человек, действует собственный центр подготовки персонала. Его запустили в августе 2016 года. Здесь ведется целенаправленная подготовка кадров по более чем 50 программ профессионального обучения, в том числе по ключевым профессиям: "Горнорабочий подземный", "Электрослесарь подземный", "Горномонтажник подземный", "Проходчик", "Горнорабочий очистного забоя", "Машинист горно-выемочных машин", "Машинист установок обогащения". Кроме того, работники проходят обучение по охране труда.В центре проводят как первичное обучение, так и переподготовку опытных сотрудников, позволяя постоянно повышать профессиональный уровень работников.Только за 2024 год более 7 тысяч работников компании и сторонних организаций прошли обучение в центре. Современное оборудование, включая тренажер "Виртуальная шахта" и лабораторию подземного транспорта, позволяет отрабатывать действия в нештатных ситуациях в безопасных условиях. Центр также проводит профориентационные экскурсии для студентов и школьников, способствуя притоку молодых кадров в отрасль.Такой комплексный подход позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, готовых к работе на современном оборудовании и востребованных промышленными предприятиями региона.Прочнее в десятки раз: кузбасские предприятия наращивают выпуск горного оборудованияВ условиях санкционных ограничений Кузбасс активно развивает импортозамещение в горнодобывающей отрасли. Так, предприятие "СИБ-Дамель" (входит в состав "СУЭК-Кузбасс") не только осуществляет очистку и ремонт подземной техники, но и ведет собственные разработки. Особого внимания заслуживает организация производства гидравлических узлов из российских материалов."Основная используемая марка — специальная высокопрочная сталь для сварных конструкций. Она обладает исключительной прочностью и прекрасной свариваемостью, что исключает образование трещин при эксплуатации. Несмотря на дефицит и высокую стоимость, эти стали доступны на российском рынке. Мы предпочитаем работать с отечественными производителями", – пояснил технический директор "СИБ-Дамель" Александр Вальтер.В 2024 году предприятие изготовило секции механизированных крепей для поддержки свода шахтных выработок. Испытания оборудования в шахте имени А.Д. Рубана, которые завершились 27 августа, показали исключительные результаты: крепи ленинск-кузнецкого производства продемонстрировали прочность в десятки раз выше расчетной и готовы стать полноценной заменой зарубежным аналогам.

