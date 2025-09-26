Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/putin-2044614523.html
Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области
Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 26.09.2025
Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области Илью Середюка, соответствующий указ размещен на портале официального... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:10:00+03:00
2025-09-26T16:10:00+03:00
кемеровская область
россия
владимир путин
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967754552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5aef22e1693f3772054e8db5ba725767.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области Илью Середюка, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса наградить Орденом Дружбы Середюка Илью Владимировича", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250926/orlenok-2044610167.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967754552_38:0:1175:853_1920x0_80_0_0_96be787a86a833e9fbd135389ebeab97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, россия, владимир путин, илья середюк
Кемеровская область, Россия, Владимир Путин, Илья Середюк
Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области

Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области Середюка

© Фото : Илья Середюк/TelegramИлья Середюк
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области Илью Середюка, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса наградить Орденом Дружбы Середюка Илью Владимировича", - говорится в документе.
Директор Всероссийского детского центра Орленок Александр Джеус - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин наградил директора "Орленка" орденом Александра Невского
Вчера, 16:00
 
Кемеровская областьРоссияВладимир ПутинИлья Середюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала