Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Кемеровской области Илью Середюка, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса наградить Орденом Дружбы Середюка Илью Владимировича", - говорится в документе.
