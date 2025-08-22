https://ria.ru/20250822/sud-2036951942.html

Суд запретил работу ТЦ "Лапландия", где произошел пожар

Суд запретил работу ТЦ "Лапландия", где произошел пожар - РИА Новости, 22.08.2025

Суд запретил работу ТЦ "Лапландия", где произошел пожар

Центральный районный суд Кемерово запретил работу торгового центра "Лапландия", где произошел пожар, до устранения всех нарушений требований безопасности,... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:16:00+03:00

2025-08-22T12:16:00+03:00

2025-08-22T12:16:00+03:00

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

илья середюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036455282_0:54:458:312_1920x0_80_0_0_c3bfb048968bde3b0b6b1ac621d6c34b.jpg

КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово запретил работу торгового центра "Лапландия", где произошел пожар, до устранения всех нарушений требований безопасности, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Как сообщили в объединенном пресс-центре судов, исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Кемерово подал иск к ООО "Лапландия" об устранении выявленных проверкой нарушений требований пожарной безопасности в ТРЦ "Лапландия" в срок до 1 июля 2026 года. "Суд удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО "Ланпландия" деятельности по эксплуатации ТРЦ "Лапландия" до устранения всех выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", – говорится в сообщении. Уточняется, что данное решение подлежит немедленному исполнению с правом обжалования. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал в среду, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар потушили. СУСК и прокуратура области заявили, что проводят проверки по факту пожара. Позже пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20250822/pozhar-2036916901.html

кемерово

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, илья середюк