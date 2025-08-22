Суд запретил работу ТЦ "Лапландия", где произошел пожар
Суд после пожара запретил работу ТЦ "Лапландия" до устранения нарушений
Возгорание торгового центра "Лапландия" в Кемерово
КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово запретил работу торгового центра "Лапландия", где произошел пожар, до устранения всех нарушений требований безопасности, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Как сообщили в объединенном пресс-центре судов, исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Кемерово подал иск к ООО "Лапландия" об устранении выявленных проверкой нарушений требований пожарной безопасности в ТРЦ "Лапландия" в срок до 1 июля 2026 года.
"Суд удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО "Ланпландия" деятельности по эксплуатации ТРЦ "Лапландия" до устранения всех выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", – говорится в сообщении.
Уточняется, что данное решение подлежит немедленному исполнению с правом обжалования.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал в среду, что обшивка здания загорелась в торговом центре "Лапландия", пострадавших нет, все эвакуированы, пожар потушили. СУСК и прокуратура области заявили, что проводят проверки по факту пожара. Позже пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).