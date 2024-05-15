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Биография Дмитрия Демешина

Биография Дмитрия Демешина - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Дмитрия Демешина

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин родился в 1976 году в Ташкенте Узбекской ССР (сейчас Республика... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:28

2024-05-15T11:28

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин родился в 1976 году в Ташкенте Узбекской ССР (сейчас Республика Узбекистан). В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция".В 1997-1999 годах работал помощником коломенского городского прокурора Московской области.В 1999-2002 годах занимал должность старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области.В 2002-2004 годах был помощником, старшим помощником щелковского городского прокурора Московской области.В 2004-2006 годах – заместитель щелковского городского прокурора Московской области.В 2006-2008 годах работал мытищинским городским прокурором Московской области.В 2008-2011 годах – заместитель прокурора Ростовской области.В 2011-2012 годах – первый заместитель прокурора Ростовской области.В 2012-2014 годах занимал должность прокурора Калужской области.В 2014-2015 годах – первый заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.В 2015-2017 годах работал заместителем начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ – начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.В 2017-2019 годах – начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ.С июня 2019 года – заместитель генерального прокурора РФ.15 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Государственный советник юстиции 1 класса (2022).Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021), ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, московская область (подмосковье), хабаровский край, дмитрий демешин, владимир путин, политика