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Биография Дмитрия Демешина - РИА Новости, 15.05.2024
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11:28 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/demeshin-1946084151.html
Биография Дмитрия Демешина
Биография Дмитрия Демешина - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Дмитрия Демешина
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин родился в 1976 году в Ташкенте Узбекской ССР (сейчас Республика... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:28
2024-05-15T11:28
справки
россия
московская область (подмосковье)
хабаровский край
дмитрий демешин
владимир путин
политика
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин родился в 1976 году в Ташкенте Узбекской ССР (сейчас Республика Узбекистан). В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция".В 1997-1999 годах работал помощником коломенского городского прокурора Московской области.В 1999-2002 годах занимал должность старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области.В 2002-2004 годах был помощником, старшим помощником щелковского городского прокурора Московской области.В 2004-2006 годах – заместитель щелковского городского прокурора Московской области.В 2006-2008 годах работал мытищинским городским прокурором Московской области.В 2008-2011 годах – заместитель прокурора Ростовской области.В 2011-2012 годах – первый заместитель прокурора Ростовской области.В 2012-2014 годах занимал должность прокурора Калужской области.В 2014-2015 годах – первый заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.В 2015-2017 годах работал заместителем начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ – начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.В 2017-2019 годах – начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ.С июня 2019 года – заместитель генерального прокурора РФ.15 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Государственный советник юстиции 1 класса (2022).Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021), ведомственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
московская область (подмосковье)
хабаровский край
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справки, россия, московская область (подмосковье), хабаровский край, дмитрий демешин, владимир путин, политика
Справки, Россия, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Политика

Биография Дмитрия Демешина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин родился в 1976 году в Ташкенте Узбекской ССР (сейчас Республика Узбекистан).
В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция".
В 1997-1999 годах работал помощником коломенского городского прокурора Московской области.
В 1999-2002 годах занимал должность старшего следователя Щелковской городской прокуратуры Московской области.
В 2002-2004 годах был помощником, старшим помощником щелковского городского прокурора Московской области.
В 2004-2006 годах – заместитель щелковского городского прокурора Московской области.
В 2006-2008 годах работал мытищинским городским прокурором Московской области.
В 2008-2011 годах – заместитель прокурора Ростовской области.
В 2011-2012 годах – первый заместитель прокурора Ростовской области.
В 2012-2014 годах занимал должность прокурора Калужской области.
В 2014-2015 годах – первый заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.
В 2015-2017 годах работал заместителем начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ – начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
В 2017-2019 годах – начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры РФ.
С июня 2019 года – заместитель генерального прокурора РФ.
15 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
Государственный советник юстиции 1 класса (2022).
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021), ведомственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияМосковская область (Подмосковье)Хабаровский крайДмитрий ДемешинВладимир ПутинПолитика
 
 
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