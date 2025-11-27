ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае, основной финансовый документ сохранит социальную направленность, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

"Бюджет Хабаровского края на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов утверждён законодательной думой региона... Доходная часть краевой казны планируется в размере 199,4 миллиарда рублей. Сохранится дефицит, но все социальные обязательства будут выполнены", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сохраняется абсолютный приоритет в финансировании социального блока. В частности, 15,9 миллиарда рублей предусмотрено на различные меры поддержки семей с детьми, а 11,3 миллиарда рублей будет направлено на повышение заработной платы в бюджетной сфере. Как разъясняет правительство региона, все меры социальной поддержки населения края сохранены в полном объеме. На финансирование социальных отраслей будет направлено 125,5 миллиарда рублей – 58% всех расходов.

"В следующем году у нас в планах мероприятия по 36 госпрограммам, это 89,2% расходов. В рамках национальных проектов заложены 29,5 миллиарда рублей, в том числе 13,3 миллиарда рублей - средства федерального бюджета. Продолжим обеспечивать жильём детей-сирот, расселять аварийный фонд, строить объекты здравоохранения и образования. Сохраняем все программы, связанные с инициативным бюджетированием и благоустройством городов и сёл", - заключил губернатор.

По данным правительства региона, как следует из документа, доходы Хабаровского края в 2026 году составят 199,4 миллиарда рублей, в 2027 году – 209,6 миллиарда, в 2028 году – 217,6 миллиарда рублей. Расходы составят в 2026 году 216,6 миллиарда рублей, в 2027 – 215,2 миллиарда, а в 2028-м – 224,2 миллиарда рублей. Дефицит краевого бюджета в 2026 году будет 17,2 миллиарда рублей, в 2027-м – 5,6 миллиарда, а в 2028 году – 6,6 миллиарда рублей соответственно.

Кроме этого, запланировано продолжить политику снижения платежей населения и бюджетных учреждений за тепловую и электрическую энергию в зонах децентрализованного энергоснабжения – на это в 2026 году выделят 10 миллиардов рублей, уточняет краевое правительство. Средства позволят снизить платежи населения в зонах децентрализованного энергоснабжения за тепловую энергию в среднем более чем на 60%, за электрическую – свыше чем на 80%. Также не будет допущен рост тарифов на коммунальные услуги для населения выше установленного федерального лимита.

На строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, систем коммунальной инфраструктуры, гидротехнических сооружений власти заложили 10,5 миллиарда рублей, сообщается в документе.