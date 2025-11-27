Рейтинг@Mail.ru
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.11.2025
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:20 27.11.2025
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.11.2025
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае, основной финансовый документ сохранит социальную направленность, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 27.11.2025
дмитрий демешин
хабаровский край
хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае

Демешин: бюджет Хабаровского края на 2026 год принят в полном объеме

Губернатор Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае, основной финансовый документ сохранит социальную направленность, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Бюджет Хабаровского края на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов утверждён законодательной думой региона... Доходная часть краевой казны планируется в размере 199,4 миллиарда рублей. Сохранится дефицит, но все социальные обязательства будут выполнены", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы
19 ноября, 12:44
Глава региона отметил, что сохраняется абсолютный приоритет в финансировании социального блока. В частности, 15,9 миллиарда рублей предусмотрено на различные меры поддержки семей с детьми, а 11,3 миллиарда рублей будет направлено на повышение заработной платы в бюджетной сфере. Как разъясняет правительство региона, все меры социальной поддержки населения края сохранены в полном объеме. На финансирование социальных отраслей будет направлено 125,5 миллиарда рублей – 58% всех расходов.
"В следующем году у нас в планах мероприятия по 36 госпрограммам, это 89,2% расходов. В рамках национальных проектов заложены 29,5 миллиарда рублей, в том числе 13,3 миллиарда рублей - средства федерального бюджета. Продолжим обеспечивать жильём детей-сирот, расселять аварийный фонд, строить объекты здравоохранения и образования. Сохраняем все программы, связанные с инициативным бюджетированием и благоустройством городов и сёл", - заключил губернатор.
По данным правительства региона, как следует из документа, доходы Хабаровского края в 2026 году составят 199,4 миллиарда рублей, в 2027 году – 209,6 миллиарда, в 2028 году – 217,6 миллиарда рублей. Расходы составят в 2026 году 216,6 миллиарда рублей, в 2027 – 215,2 миллиарда, а в 2028-м – 224,2 миллиарда рублей. Дефицит краевого бюджета в 2026 году будет 17,2 миллиарда рублей, в 2027-м – 5,6 миллиарда, а в 2028 году – 6,6 миллиарда рублей соответственно.
Кроме этого, запланировано продолжить политику снижения платежей населения и бюджетных учреждений за тепловую и электрическую энергию в зонах децентрализованного энергоснабжения – на это в 2026 году выделят 10 миллиардов рублей, уточняет краевое правительство. Средства позволят снизить платежи населения в зонах децентрализованного энергоснабжения за тепловую энергию в среднем более чем на 60%, за электрическую – свыше чем на 80%. Также не будет допущен рост тарифов на коммунальные услуги для населения выше установленного федерального лимита.
На строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, систем коммунальной инфраструктуры, гидротехнических сооружений власти заложили 10,5 миллиарда рублей, сообщается в документе.
Краевой бюджет на 2026-2028 годы, по мнению экспертов, получился сбалансированным и позволит правительству Хабаровского края обеспечить выполнение всех принятых обязательств перед жителями.
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Хабаровске завершили ремонт дорог
19 ноября, 11:57
 
Хабаровский крайХабаровский крайДмитрий Демешин
 
 
