Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока" - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:24 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/proekt-2063481287.html
Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока"
Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока" - РИА Новости, 20.12.2025
Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока"
Хабаровский край один из первых по поручению президента страны Владимира Путина запустил краевой образовательный проект "Герои Vостока", сообщил губернатор... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:24:00+03:00
2025-12-20T10:24:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
владимир путин
образование - общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_0:114:1500:959_1920x0_80_0_0_6059fbd9ff55b2e8b015814a46fe7ef8.jpg
https://ria.ru/20250603/muzey-2020590642.html
https://ria.ru/20250425/stroitelstvo-2013364514.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_155:0:1500:1009_1920x0_80_0_0_b41b480cac67e29010e71f1a442265b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, образование - общество, итоги года с владимиром путиным — 2025
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Образование - Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока"

Демешин: Хабаровский край одним из первых запустил проект "Герои Vостока"

© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Хабаровский край один из первых по поручению президента страны Владимира Путина запустил краевой образовательный проект "Герои Vостока", сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Президент во время прямого эфира программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поблагодарил руководителей регионов за то, что они тиражируют программу "Время героев" в региональном масштабе. Мы в Хабаровском крае одними из первых по поручению Владимира Владимировича запустили краевой образовательный проект "Герои Vостока", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор Хабароского края Дмитрий Демешин и председатель наблюдательного совета АО Бамтоннельстрой-Мост Руслан Байсаров во время закладки памятной капсулы в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Хабаровске началось строительство Дальневосточного художественного музея
3 июня, 08:39
Региональная программа создана по аналогии с федеральной – "Время Героев", анонсированной президентом РФ в 2024 году. В Хабаровском крае проект инициировал Демешин. Глава региона напомнил, что сейчас участники программы вышли на финальный этап защиты квалификационных работ.
«
"Трудоустраиваем их и в структурах правительства края, и в муниципалитетах, и на ведущих предприятиях. Мы гордимся каждым! Уверены, что такая "новая кровь", закалённая в боях, серьёзно поможет в решении многих насущных вопросов", - отметил губернатор.
Ранее Демешин сообщил, что первым стал Анатолий Апопий – с 10 декабря он трудится в комитете по внутренней политике краевого правительства. Он отлично показал себя во время стажировки, и сейчас будет заниматься направлением межнациональных отношений и вопросами казачества.
«
"Результат учебного курса, который состоял из четырёх блоков теоретической подготовки и стажировок в реальных условиях, - новая работа для наших ребят. Задача, поставленная мною, - трудоустроить каждого до конца 2025 года", - констатировал губернатор.
Программа "Герои Vостока" направлена на адаптацию военнослужащих, отслуживших в зоне СВО, призвана помочь им интегрироваться в гражданскую жизнь и дает возможность внести свой вклад в развитие региона. На обучение в региональном проекте, по данным краевого правительства, всего было подано более 500 заявок, финальный отбор прошли 50 человек. При этом еще не менее 25 военнослужащих будут внесены в резерв в формате "отложенного" обучения после возвращения из зоны СВО.
Кластер Строительство создадут в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Кластер "Строительство" создадут в Хабаровске, затратив более 130 млн руб
25 апреля, 11:39
 
Хабаровский крайХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинВладимир ПутинОбразование - ОбществоИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала