Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока"

"Трудоустраиваем их и в структурах правительства края, и в муниципалитетах, и на ведущих предприятиях. Мы гордимся каждым! Уверены, что такая "новая кровь", закалённая в боях, серьёзно поможет в решении многих насущных вопросов", - отметил губернатор.

Ранее Демешин сообщил, что первым стал Анатолий Апопий – с 10 декабря он трудится в комитете по внутренней политике краевого правительства. Он отлично показал себя во время стажировки, и сейчас будет заниматься направлением межнациональных отношений и вопросами казачества.

"Результат учебного курса, который состоял из четырёх блоков теоретической подготовки и стажировок в реальных условиях, - новая работа для наших ребят. Задача, поставленная мною, - трудоустроить каждого до конца 2025 года", - констатировал губернатор.

Программа "Герои Vостока" направлена на адаптацию военнослужащих, отслуживших в зоне СВО, призвана помочь им интегрироваться в гражданскую жизнь и дает возможность внести свой вклад в развитие региона. На обучение в региональном проекте, по данным краевого правительства, всего было подано более 500 заявок, финальный отбор прошли 50 человек. При этом еще не менее 25 военнослужащих будут внесены в резерв в формате "отложенного" обучения после возвращения из зоны СВО.