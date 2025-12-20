Хабаровский губернатор рассказал об образовательном проекте "Герои Vостока"

ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Хабаровский край один из первых по поручению президента страны Владимира Путина запустил краевой образовательный проект "Герои Vостока", сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Президент во время прямого эфира программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поблагодарил руководителей регионов за то, что они тиражируют программу "Время героев" в региональном масштабе. Мы в Хабаровском крае одними из первых по поручению Владимира Владимировича запустили краевой образовательный проект "Герои Vостока", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Региональная программа создана по аналогии с федеральной – "Время Героев", анонсированной президентом РФ в 2024 году. В Хабаровском крае проект инициировал Демешин. Глава региона напомнил, что сейчас участники программы вышли на финальный этап защиты квалификационных работ.
"Трудоустраиваем их и в структурах правительства края, и в муниципалитетах, и на ведущих предприятиях. Мы гордимся каждым! Уверены, что такая "новая кровь", закалённая в боях, серьёзно поможет в решении многих насущных вопросов", - отметил губернатор.
Ранее Демешин сообщил, что первым стал Анатолий Апопий – с 10 декабря он трудится в комитете по внутренней политике краевого правительства. Он отлично показал себя во время стажировки, и сейчас будет заниматься направлением межнациональных отношений и вопросами казачества.
"Результат учебного курса, который состоял из четырёх блоков теоретической подготовки и стажировок в реальных условиях, - новая работа для наших ребят. Задача, поставленная мною, - трудоустроить каждого до конца 2025 года", - констатировал губернатор.
Программа "Герои Vостока" направлена на адаптацию военнослужащих, отслуживших в зоне СВО, призвана помочь им интегрироваться в гражданскую жизнь и дает возможность внести свой вклад в развитие региона. На обучение в региональном проекте, по данным краевого правительства, всего было подано более 500 заявок, финальный отбор прошли 50 человек. При этом еще не менее 25 военнослужащих будут внесены в резерв в формате "отложенного" обучения после возвращения из зоны СВО.