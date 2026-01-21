Рейтинг@Mail.ru
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/memorial-2069377852.html
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии - РИА Новости, 21.01.2026
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии
Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин определили... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:44:00+03:00
2026-01-21T17:44:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
россия
владимир мединский
дмитрий демешин
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069376121_0:153:3145:1923_1920x0_80_0_0_e56607249c127d39f0e9a2b8f20406e4.jpg
https://ria.ru/20250809/spravka-2034103059.html
https://ria.ru/20250530/voyna-2019983991.html
хабаровский край
хабаровск
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069376121_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_d320484eb7f3895083015cd8d89b49eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, хабаровск, россия, владимир мединский, дмитрий демешин, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), япония
Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Демешин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Вторая мировая война (1939-1945), Япония
Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии

Мединский и Демешин определили проект мемориала к 80-летию разгрома Японии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкОсмотр проектов творческого конкурса на создание в Хабаровске мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве
Осмотр проектов творческого конкурса на создание в Хабаровске мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин определили проект - победитель творческого конкурса на создание в Хабаровске мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.
"Дальневосточная операция является самой эффективной по соотношению результат/время/потери, самой эффективной военной операцией в мировой истории. Никто никогда не смог сделать ничего более краткосрочно-победоносного, чем сделала советская армия - непобедимая военная машина - в августе 1945 года. И этот мемориал, который мы планируем делать вместе с правительством Хабаровского края, должен эти события увековечить", - отметил Мединский в ходе объявления проекта-победителя.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЛучший проект памятника Победе над милитаристской Японией
Лучший проект памятника Победе над милитаристской Японией - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Лучший проект памятника Победе над милитаристской Японией
Он добавил, что по итогам конкурса, за основу выбран проект, который будет "существенно доработан и масштабирован".
Для осмотра были представлены семь макетов памятников. Большинство голосов творческого совета РВИО было отдано за вариант, который стал победителем конкурса. Его автор - художник Илья Храбрый с 2014 года является главным художником города Новокузнецка.
Маньчжурская стратегическая наступательная операция - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Советско-японская война: причины, ход и итоги
9 августа 2025, 09:00
"Я благодарен Российскому военно-историческому обществу и лично вам, Владимир Ростиславович, за то, что вы уделяете большое внимание исторической памяти", - отметил губернатор Демешин.
Монумент планируется установить в Хабаровске к сентябрю в краевом парке имени Н.Н. Муравьёва-Амурского. Во РВИО напомнили, что из этого города шло командование блистательной Маньчжурской наступательной операцией, которая положила конец самой кровопролитной войне в истории человечества, став единственным в ХХ веке примером молниеносного разгрома противника.
Гении русских побед - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Августовская буря". Как Красная армия завершала Вторую мировую войну
30 мая 2025, 17:00
 
Хабаровский крайХабаровскРоссияВладимир МединскийДмитрий ДемешинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала