Мединский и Демешин выбрали проект мемориала к 80-летию разгрома Японии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин определили проект - победитель творческого конкурса на создание в Хабаровске мемориала, посвящённого 80-летию разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.
"Дальневосточная операция является самой эффективной по соотношению результат/время/потери, самой эффективной военной операцией в мировой истории. Никто никогда не смог сделать ничего более краткосрочно-победоносного, чем сделала советская армия - непобедимая военная машина - в августе 1945 года. И этот мемориал, который мы планируем делать вместе с правительством Хабаровского края, должен эти события увековечить", - отметил Мединский в ходе объявления проекта-победителя.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЛучший проект памятника Победе над милитаристской Японией
Он добавил, что по итогам конкурса, за основу выбран проект, который будет "существенно доработан и масштабирован".
Для осмотра были представлены семь макетов памятников. Большинство голосов творческого совета РВИО было отдано за вариант, который стал победителем конкурса. Его автор - художник Илья Храбрый с 2014 года является главным художником города Новокузнецка.
"Я благодарен Российскому военно-историческому обществу и лично вам, Владимир Ростиславович, за то, что вы уделяете большое внимание исторической памяти", - отметил губернатор Демешин.
Монумент планируется установить в Хабаровске к сентябрю в краевом парке имени Н.Н. Муравьёва-Амурского. Во РВИО напомнили, что из этого города шло командование блистательной Маньчжурской наступательной операцией, которая положила конец самой кровопролитной войне в истории человечества, став единственным в ХХ веке примером молниеносного разгрома противника.
