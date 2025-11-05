Технопарк "Амур" создадут в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Технопарк креативных индустрий и IT-технологий "Амур" создадут в Хабаровске, из федерального бюджета выделено полмиллиарда рублей на поддержку проекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума. Один из важных вопросов - создание в ДФО не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков к 2030 году. Все они будут ориентированы на национальные технологическое приоритеты. Демешин отметил, что регион уже включился в процесс.

"В сентябре одобрена заявка на создание технопарка "Амур" в Хабаровске. Федеральная поддержка составит полмиллиарда рублей. Эту площадку планируем под креативные индустрии, IT и высокие технологии", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

По данным министерства экономического развития края, субсидия на реализацию технопарка будет предоставлена в следующем году. "Амур" позволит обеспечить полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов-МСП. Уже заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными резидентами технопарка, уточняет министерство.

Кроме того, сообщил Демешин, на острове Большом Уссурийском власти рассчитывают создать международный индустриальный парк.

"Сейчас налаживаем диалог с китайскими партнёрами. Начало этому процессу дал меморандум, подписанный в октябре нашим краевым агентством привлечения инвестиций и развития инноваций с Китайской Ассоциацией малых и средних предприятий", - добавил губернатор.

Правительство региона напомнило, что президент поручил правительству РФ обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах ДФО и на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны, а также введение с 1 января 2027 года на территории Дальнего Востока и Арктики единого преференциального режима для ведения бизнеса, предусмотрев сохранение льготных условий и преференций для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).