Технопарк "Амур" создадут в Хабаровске
Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:12 05.11.2025
Технопарк "Амур" создадут в Хабаровске
Технопарк креативных индустрий и IT-технологий "Амур" создадут в Хабаровске, из федерального бюджета выделено полмиллиарда рублей на поддержку проекта, сообщил... РИА Новости, 05.11.2025
ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Технопарк креативных индустрий и IT-технологий "Амур" создадут в Хабаровске, из федерального бюджета выделено полмиллиарда рублей на поддержку проекта, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума. Один из важных вопросов - создание в ДФО не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков к 2030 году. Все они будут ориентированы на национальные технологическое приоритеты. Демешин отметил, что регион уже включился в процесс.
"В сентябре одобрена заявка на создание технопарка "Амур" в Хабаровске. Федеральная поддержка составит полмиллиарда рублей. Эту площадку планируем под креативные индустрии, IT и высокие технологии", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По данным министерства экономического развития края, субсидия на реализацию технопарка будет предоставлена в следующем году. "Амур" позволит обеспечить полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов-МСП. Уже заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными резидентами технопарка, уточняет министерство.
Кроме того, сообщил Демешин, на острове Большом Уссурийском власти рассчитывают создать международный индустриальный парк.
"Сейчас налаживаем диалог с китайскими партнёрами. Начало этому процессу дал меморандум, подписанный в октябре нашим краевым агентством привлечения инвестиций и развития инноваций с Китайской Ассоциацией малых и средних предприятий", - добавил губернатор.
Правительство региона напомнило, что президент поручил правительству РФ обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах ДФО и на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны, а также введение с 1 января 2027 года на территории Дальнего Востока и Арктики единого преференциального режима для ведения бизнеса, предусмотрев сохранение льготных условий и преференций для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).
В Хабаровском крае ТОР "Хабаровск" сейчас состоит из 39 инвестиционных площадок общей площадью 635,82 тысячи гектаров, а режим СПВ действует на всей территории Ванинского и Советско-Гаванского районов общей площадью 4151 тысяча гектаров. На начало текущего месяца в крае действует 124 резидента ТОР. Объем заявленных инвестиций – 433,7 миллиарда рублей, по факту в экономику края вложено 339,8 миллиарда рублей. Количество рабочих мест по плану – 18 382, создано – 13 045. Также в регионе работают 24 резидента СПВ, объем заявленных инвестиций – 246,8 миллиарда рублей, по факту инвестировано 59,6 миллиарда рублей. Количество рабочих мест – по плану 25 111, по факту создано 17 013, информирует правительство региона.
Хабаровский край, Технологии, Хабаровск, Россия, Владивосток, Дмитрий Демешин, Владимир Путин
 
 
