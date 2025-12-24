Демешин исполнит новогодние желания детей участника СВО в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин исполнит новогодние желания трех сыновей погибшего участника специальной военной операции (СВО).

Президент России Владимир Путин 3 декабря запустил в стране акцию "Елка желаний", сняв с новогодней елки три открытки с пожеланиями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Церемония состоялась на форуме #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре "Россия". Эстафету принял Хабаровский край 4 декабря. Губернатор региона в этом году исполнит желания трех детей. К слову, 6-летний Арсений из Советской Гавани мечтает посетить Главный храм Вооружённых сил РФ. Демешин поможет 12-летней Арине из Комсомольска-на-Амуре побывать на концерте в Мариинском театре. А вот 10-летняя Ольга из подшефного региону города Дебальцево в ДНР уже получила подарок - спортивную стенку.

Губернатор принял участие и во Всероссийской акции "Елка желаний" на площадке филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

"Продолжаем дарить добрые новогодние эмоции нашим детям! "Ёлка желаний" помогла мне узнать о мечтах троих хабаровских мальчишек - сыновей спецназовца Сергея Зуйкова. Он погиб в зоне СВО, прикрывая своих товарищей. Награждён посмертно орденом Мужества", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Как разъясняет правительство Хабаровского края, старший лейтенант с первых дней находился в зоне СВО. Ценой своей жизни он спас подчиненных, накрыв их собой от обстрела. Офицер Росгвардии помимо ордена Мужества посмертно награжден и краповым беретом – символом спецназа. Вдова погибшего героя Татьяна Зуйкова воспитывает троих сыновей. Старший, Матвей, учится в 11-м классе лицея "Ритм", увлекается музыкой, играет на гитаре, мечтает о планшете. Близнецам Климу и Павлу по четыре года, они посещают детский сад № 204. Они хотят получить в подарок велосипеды.

"Благотворительная инициатива, площадкой которой стал и краевой филиал госфонда "Защитники Отечества", объединяет сердца людей по всей России, готовых помочь и подарить радость детям наших героев. Исполнять их желания в канун Нового года - хорошая, добрая традиция, и её может поддержать любой желающий", - заключил губернатор.