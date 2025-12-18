Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии"

ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Более 13 тысяч пожилых людей стали участниками проекта "Хабаровское долголетие", который реализуется по поручению главы Хабаровского края Дмитрия Демешина в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья", сообщает правительство региона.

По данным краевых властей, проект "Хабаровское долголетие" начал работу в декабре 2024 года. Его цель - укрепление здоровья и повышение благополучия людей старшего поколения.

"Граждане пожилого возраста смогут получать разные досуговые услуги: спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие. Проект реализуется в рамках регпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день его участниками стали более 13 тысяч пожилых граждан", - сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщает краевое минсоцзащиты, в проекте могут принять участие граждане старшего поколения, проживающие в крае и достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). В проекте участвует 81 поставщик услуг, они предлагают занятия танцами, йогой, плаванием, общей физической подготовкой. Также можно, например, посещать спектакли Хабаровского краевого театра драмы и экскурсии в Дальневосточном художественном музее. Граждане старшего поколения могут бесплатно посещать до четырех досуговых занятий в месяц. Чтобы записаться на занятия, необходимо подать заявление в любой Центр социальной поддержки.