https://ria.ru/20251218/proekt-2062853282.html
Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии"
Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии" - РИА Новости, 18.12.2025
Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии"
Более 13 тысяч пожилых людей стали участниками проекта "Хабаровское долголетие", который реализуется по поручению главы Хабаровского края Дмитрия Демешина в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:54:00+03:00
2025-12-18T10:54:00+03:00
2025-12-18T10:54:00+03:00
хабаровский край
общество
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg
https://ria.ru/20251212/khabarovsk-2061597929.html
https://ria.ru/20251210/kray-2061043030.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5cd30c9d42b7fcaa2ad1601677f59a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин
Хабаровский край, Общество, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин
Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии"
Более 13 тысяч пожилых людей приняли участие в проекте «Хабаровское долголетие»
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Более 13 тысяч пожилых людей стали участниками проекта "Хабаровское долголетие", который реализуется по поручению главы Хабаровского края Дмитрия Демешина в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья", сообщает правительство региона.
По данным краевых властей, проект "Хабаровское долголетие" начал работу в декабре 2024 года. Его цель - укрепление здоровья и повышение благополучия людей старшего поколения.
"Граждане пожилого возраста смогут получать разные досуговые услуги: спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие. Проект реализуется в рамках регпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день его участниками стали более 13 тысяч пожилых граждан", - сообщается на сайте регионального правительства.
Как сообщает краевое минсоцзащиты, в проекте могут принять участие граждане старшего поколения, проживающие в крае и достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). В проекте участвует 81 поставщик услуг, они предлагают занятия танцами, йогой, плаванием, общей физической подготовкой. Также можно, например, посещать спектакли Хабаровского краевого театра драмы и экскурсии в Дальневосточном художественном музее. Граждане старшего поколения могут бесплатно посещать до четырех досуговых занятий в месяц. Чтобы записаться на занятия, необходимо подать заявление в любой Центр социальной поддержки.
Краевое правительство также сообщает, что проект "Хабаровское долголетие" уже хорошо зарекомендовал себя и пользуется большой популярностью. Организаторы мероприятий получают возмещение затрат из средств краевого бюджета.