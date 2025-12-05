Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году

ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Оклады педагогических работников в Хабаровском крае со следующего года повысятся на 25%, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

"Система оплаты труда педагогических работников в Хабаровском крае станет более эффективной. Со следующего года повышаем оклады на 25%. Поменяем систему компенсационных и стимулирующих выплат, установим их в абсолютных значениях – это упростит повышение окладной части зарплаты педагогов в последующие годы", - написал Демешин в своем Telegram-канале после расширенного заседания общественного совета министерства образования и науки края.

Как уточняет правительство региона, компенсационные и стимулирующие выплаты сохранятся на уровне 2025 года.

По словам губернатора, повышение окладов коснётся 19 тысяч учителей, преподавателей и воспитателей. Сейчас готовятся все необходимые для этого документы, заверил глава региона.

Он отметил, что на образование выделяется почти четверть бюджета Хабаровского края. Повышение заработной платы – одна из главных и в то же время сложных в настоящее время задач.

"Но, несмотря на сложности в экономике, мы ни одной социальной программы не приостановили. Более того, наращиваем социальную поддержку", – акцентировал внимание Демешин.