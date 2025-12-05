Рейтинг@Mail.ru
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году
Хабаровский край
Хабаровский край
 
09:27 05.12.2025
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году - РИА Новости, 05.12.2025
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году
Оклады педагогических работников в Хабаровском крае со следующего года повысятся на 25%, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 05.12.2025
Оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году

Демешин: оклады педагогов в Хабаровском крае повысятся на 25% в следующем году

Дмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Демешин. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Оклады педагогических работников в Хабаровском крае со следующего года повысятся на 25%, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Система оплаты труда педагогических работников в Хабаровском крае станет более эффективной. Со следующего года повышаем оклады на 25%. Поменяем систему компенсационных и стимулирующих выплат, установим их в абсолютных значениях – это упростит повышение окладной части зарплаты педагогов в последующие годы", - написал Демешин в своем Telegram-канале после расширенного заседания общественного совета министерства образования и науки края.
Как уточняет правительство региона, компенсационные и стимулирующие выплаты сохранятся на уровне 2025 года.
По словам губернатора, повышение окладов коснётся 19 тысяч учителей, преподавателей и воспитателей. Сейчас готовятся все необходимые для этого документы, заверил глава региона.
Он отметил, что на образование выделяется почти четверть бюджета Хабаровского края. Повышение заработной платы – одна из главных и в то же время сложных в настоящее время задач.
"Но, несмотря на сложности в экономике, мы ни одной социальной программы не приостановили. Более того, наращиваем социальную поддержку", – акцентировал внимание Демешин.
Ранее по решению главы региона для стимулирования выпускников к получению педагогической профессии была учреждена губернаторская стипендия студентам вузов, обучающихся по педагогическим специальностям на целевой основе. С нового учебного года студенты приоритетных направлений подготовки (математика, физика, информатика, химия, биология) имеют право на стипендию в 20 тысяч рублей, по другим специальностям – 10 тысяч рублей ежемесячно. Она выплачивается дважды в год по результатам сессии.
Бюджет на 2026 год принят в Хабаровском крае
27 ноября, 11:20
 
