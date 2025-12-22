Единовременную денежную выплату получили 2249 семей в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Единовременную денежную выплату (ЕДВ), предоставляемую по президентскому национальному проекту "Семья", получили на первенца более 2,2 тысячи семей в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.

В рамках исполнения поручений президента РФ при координации вице-премьера Юрия Трутнева с начала 2025 года в Хабаровском крае реализуется региональный проект "Поддержка семьи", который входит в нацпроект "Семья". По регпроекту для поддержки молодых семей при рождении первенца выплачивается единовременное пособие в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей.

"В крае семьям при рождении детей предоставляется комплекс мер социальной поддержки. ЕДВ в связи с рождением первого ребенка с начала года получили 2 249 семей на общую сумму 93 миллиона рублей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.

По данным министерства социальной защиты края, в этом году размер ЕДВ на первенца в Хабаровском крае составляет около 45,7 тысячи рублей. Право на получение имеют женщины-гражданки РФ, проживающие в регионе.

Как сообщает краевое правительство, помимо выплат при рождении первого ребенка по регпроекту предоставляются и другие меры поддержки: ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка. В 2025 году общий объем средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта, составляет около 5,4 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года 19 декабря заявил, что страна делает и будет делать дальше все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи и заводить детей. Для этого работает ряд мер: от беременности и до 18 лет ребенка семьям оказывается всесторонняя комплексная поддержка. Правительство и государство продолжат подготовку и внедрение системы мер поддержки семей с детьми.

"Одной из главных тем программы "Итоги года с Владимиром Путиным" считаю акцент на демографической политике, на необходимости поддержки родителей с рождения до этапа взросления ребёнка. В Хабаровском крае мы действуем в этом направлении... Ввели меры поддержки для беременных студенток, прогрессивную шкалу регматкапитала, льготы по оплате ЖКХ в зависимости от числа детей в семье, компенсацию за молочную продукцию для будущих мам", - написал губернатор края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Правительство региона отмечает, что в ДФО реализуется комплекс социальных программ, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку многодетных семей, помощь в трудоустройстве. Уже 230 тысяч человек воспользовались мерами поддержки, предусмотренными Дальневосточным демографическим пакетом. При рождении третьего ребенка получили один миллион рублей 4,9 тысячи семей, средства направляются на улучшение жилищных условий.