Единовременную денежную выплату получили 2249 семей в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Единовременную денежную выплату (ЕДВ), предоставляемую по президентскому национальному проекту "Семья", получили на первенца более 2,2 тысячи семей в Хабаровском крае, сообщает правительство региона.
В рамках исполнения поручений президента РФ при координации вице-премьера Юрия Трутнева с начала 2025 года в Хабаровском крае реализуется региональный проект "Поддержка семьи", который входит в нацпроект "Семья". По регпроекту для поддержки молодых семей при рождении первенца выплачивается единовременное пособие в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей.
"В крае семьям при рождении детей предоставляется комплекс мер социальной поддержки. ЕДВ в связи с рождением первого ребенка с начала года получили 2 249 семей на общую сумму 93 миллиона рублей", - сообщает краевое правительство на официальном сайте.
По данным министерства социальной защиты края, в этом году размер ЕДВ на первенца в Хабаровском крае составляет около 45,7 тысячи рублей. Право на получение имеют женщины-гражданки РФ, проживающие в регионе.
Как сообщает краевое правительство, помимо выплат при рождении первого ребенка по регпроекту предоставляются и другие меры поддержки: ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка. В 2025 году общий объем средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта, составляет около 5,4 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года 19 декабря заявил, что страна делает и будет делать дальше все, чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи и заводить детей. Для этого работает ряд мер: от беременности и до 18 лет ребенка семьям оказывается всесторонняя комплексная поддержка. Правительство и государство продолжат подготовку и внедрение системы мер поддержки семей с детьми.
Более 13 тыс пожилых людей участвует в "Хабаровском долголетии"
18 декабря, 10:54
"Одной из главных тем программы "Итоги года с Владимиром Путиным" считаю акцент на демографической политике, на необходимости поддержки родителей с рождения до этапа взросления ребёнка. В Хабаровском крае мы действуем в этом направлении... Ввели меры поддержки для беременных студенток, прогрессивную шкалу регматкапитала, льготы по оплате ЖКХ в зависимости от числа детей в семье, компенсацию за молочную продукцию для будущих мам", - написал губернатор края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Правительство региона отмечает, что в ДФО реализуется комплекс социальных программ, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку многодетных семей, помощь в трудоустройстве. Уже 230 тысяч человек воспользовались мерами поддержки, предусмотренными Дальневосточным демографическим пакетом. При рождении третьего ребенка получили один миллион рублей 4,9 тысячи семей, средства направляются на улучшение жилищных условий.
Суммарные коэффициенты рождаемости (общий, а также третьих и последующих рождений на Дальнем Востоке) выше среднего по стране. Доля рождений третьих и последующих детей увеличилась до 35%, каждый третий ребенок рождается в многодетной семье. Глава Хабаровского края поставил задачу поддерживать региональную программу по повышению рождаемости до 2030 года.