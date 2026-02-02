Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех

ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре, который произошел на ТЭЦ-3 в Хабаровске в минувший четверг, увеличилось до трех человек, врачи не смогли спасти пациента со 100% ожога тела, сообщила РИА Новости представитель минздрава правительства Хабаровского края Елена Головина.
Пожар на ТЭЦ-3 в Хабаровске случился днем 29 января из-за проведения кровельных работ. Горела деревянная обрешетка кровли на 15 квадратных метрах, обшивка тлела на 100 "квадратах", из-за чего все заволокло дымом. Тушили пожар более пяти часов. Как сообщал губернатор Дмитрий Демешин, погибли двое рабочих и двое пострадали. Их госпитализировали в больницу имени Владимирцева в Хабаровске. Демешин поручил семьям погибших выплатить по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей.
"Скончался в больнице имени Владимерцева еще один пострадавший при пожаре на ТЭЦ-3. Он умер 1 февраля. Врачи сделали все для спасения жизни, но у пострадавшего был 100% ожог тела", - рассказала Головина.
Прокуратура организовала проверку ЧП. СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО завел дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 3 ст. 217 УК РФ).