Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех
09:44 02.02.2026
Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех
Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех
происшествия
хабаровск
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
хабаровск
хабаровский край
россия
происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия, дмитрий демешин
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин
Число погибших при пожаре на ТЭЦ в Хабаровске выросло до трех

Число погибших при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске увеличилось до трех

ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Число погибших при пожаре, который произошел на ТЭЦ-3 в Хабаровске в минувший четверг, увеличилось до трех человек, врачи не смогли спасти пациента со 100% ожога тела, сообщила РИА Новости представитель минздрава правительства Хабаровского края Елена Головина.
Пожар на ТЭЦ-3 в Хабаровске случился днем 29 января из-за проведения кровельных работ. Горела деревянная обрешетка кровли на 15 квадратных метрах, обшивка тлела на 100 "квадратах", из-за чего все заволокло дымом. Тушили пожар более пяти часов. Как сообщал губернатор Дмитрий Демешин, погибли двое рабочих и двое пострадали. Их госпитализировали в больницу имени Владимирцева в Хабаровске. Демешин поручил семьям погибших выплатить по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей.
"Скончался в больнице имени Владимерцева еще один пострадавший при пожаре на ТЭЦ-3. Он умер 1 февраля. Врачи сделали все для спасения жизни, но у пострадавшего был 100% ожог тела", - рассказала Головина.
Прокуратура организовала проверку ЧП. СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО завел дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 3 ст. 217 УК РФ).
