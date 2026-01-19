Глава Хабаровского края окунулся в прорубь

ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин окунулся в прорубь в День Крещения Господня 19 января.
Ранее губернаторы Хабаровского края не окунались в так называемые иордани. Демешин стал главой региона в 2024 году и впервые показал в январе 2025 года, как окунается в прорубь. Крещение Господне, или Богоявление, отмечается в России 19 января. Христианский праздник установлен в честь события евангельской истории - крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
"Как и планировал, окунулся в крещенскую прорубь! Заряд бодрости на весь год", - написал Демешин в своем Telegram-канале и показал видео, как окунулся в прорубь.
Днем ранее глава региона сообщал, что для Крещенских купаний оборудовали в Хабаровском крае в этом году 24 места. В Хабаровске купели в трёх точках: в поселке имени Горького у храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, на улице Минусинской, в районе магазина "Раймаг" и в районе затона на острове Заячий, неподалеку от храма святого благоверного князя Александра Невского. Вблизи иорданей предусмотрены теплые палатки.
Круглые сутки у купелей будут дежурить краевые спасатели, сотрудники МЧС, полицейские, пожарные, а также врачи скорой помощи, уточнял Демешин.
В Хабаровске в понедельник ветер западный 1-3 метров в секунду, температура днем минус 17-19 градусов, ночью столбик термометра опустится до 27-29 градусов мороза.
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
16 января, 05:06