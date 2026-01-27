Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда

Кусочки хлеба и оливково-зелёные "блокадные ленточки" будут раздавать во вторник в ТЦ "Южный парк", ТЦ "Макси Молл" и на Железнодорожном вокзале.

"Для того, чтобы не повторились ужасы блокадного Ленинграда и другие преступления против человечности, в наши дни борются с нацизмом Герои современные – участники специальной военной операции. Память о блокадном Ленинграде ведет их вперед, к Победе! И она непременно снова будет за нами", - отметил глава региона.