Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. "Блокадный хлеб" раздадут в торговых центрах и на железнодорожном вокзале Хабаровска в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщила мэрия.
"В честь годовщины снятия блокады Ленинграда в Хабаровске пройдёт акция "Блокадный хлеб". 125-граммовый кусочек хлеба - символ стойкости и памяти о ленинградцах. Накануне блокадный хлеб испекли в Хабаровском техникуме транспортных технологий", - сообщает мэрия в Telegram-канале.
Хлеб испечен из отрубей, подсолнечного жмыха, солода и ржаной муки, уточнили РИА Новости в учебном учреждении. Всего испекли около 150 буханок.
Кусочки хлеба и оливково-зелёные "блокадные ленточки" будут раздавать во вторник в ТЦ "Южный парк", ТЦ "Макси Молл" и на Железнодорожном вокзале.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он подчеркнул, что в освобождении непокоренного города неоценим вклад и жителей Хабаровского края. С каждым годом становится все меньше свидетелей и участников тех событий. В регионе на сегодня проживают 22 жителя блокадного Ленинграда, уточняет краевое правительство.
"Для того, чтобы не повторились ужасы блокадного Ленинграда и другие преступления против человечности, в наши дни борются с нацизмом Герои современные – участники специальной военной операции. Память о блокадном Ленинграде ведет их вперед, к Победе! И она непременно снова будет за нами", - отметил глава региона.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.