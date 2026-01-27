Рейтинг@Mail.ru
Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда
10:52 27.01.2026
Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда
Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда
ленинград, хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Ленинград, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Блокадный хлеб раздадут в Хабаровске в честь освобождения Ленинграда

В Хабаровске в честь годовщины освобождения Ленинграда раздадут блокадный хлеб

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкБлокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения
Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Блокадный хлеб и хлебные карточки времен Великой Отечественной войны в музее истории хлебопечения. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. "Блокадный хлеб" раздадут в торговых центрах и на железнодорожном вокзале Хабаровска в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщила мэрия.
"В честь годовщины снятия блокады Ленинграда в Хабаровске пройдёт акция "Блокадный хлеб". 125-граммовый кусочек хлеба - символ стойкости и памяти о ленинградцах. Накануне блокадный хлеб испекли в Хабаровском техникуме транспортных технологий", - сообщает мэрия в Telegram-канале.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
08:00
Хлеб испечен из отрубей, подсолнечного жмыха, солода и ржаной муки, уточнили РИА Новости в учебном учреждении. Всего испекли около 150 буханок.
Кусочки хлеба и оливково-зелёные "блокадные ленточки" будут раздавать во вторник в ТЦ "Южный парк", ТЦ "Макси Молл" и на Железнодорожном вокзале.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он подчеркнул, что в освобождении непокоренного города неоценим вклад и жителей Хабаровского края. С каждым годом становится все меньше свидетелей и участников тех событий. В регионе на сегодня проживают 22 жителя блокадного Ленинграда, уточняет краевое правительство.
"Для того, чтобы не повторились ужасы блокадного Ленинграда и другие преступления против человечности, в наши дни борются с нацизмом Герои современные – участники специальной военной операции. Память о блокадном Ленинграде ведет их вперед, к Победе! И она непременно снова будет за нами", - отметил глава региона.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Ростральные колонны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгут факелы в честь снятия блокады
16 января, 16:26
 
ЛенинградХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
