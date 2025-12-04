Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"

ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в этом году исполнит желания двух детей из региона и девочки из подшефного города Дебальцево в ДНР, губернатор снял три шара-открытки с "Елки желаний".

В среду, 3 декабря, президент России Владимир Путин запустил в стране акцию "Елка желаний", сняв с новогодней елки три открытки с пожеланиями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Церемония состоялась на форуме #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре "Россия". Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" в восьмой раз проводит "Движение Первых" при поддержке Росмолодёжи.

"Эстафету "Ёлки желаний" от нашего президента Владимира Владимировича Путина принимает Хабаровский край!.. Мне выпало в этом году исполнить желания двоих ребят из нашего региона и юной дебальчанки. Побывать в Мариинском театре, Главном храме Вооружённых сил и получить спортивный комплекс - всё обязательно организую", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор исполнит желание Арсения из Советской Гавани – 6-летний мальчик мечтает посетить Главный храм Вооружённых сил РФ. Также глава региона поможет 12-летней Арине из Комсомольска-на-Амуре побывать на концерте в Мариинском театре. Еще одной участницей акции стала 10-летняя Ольга из подшефного Хабаровскому краю города Дебальцево. Девочка хочет получить в подарок спортивную стенку.

"Мечты детей должны сбываться, особенно в Новый год. И кто, если не взрослые, могут помочь в их реализации? Хабаровский край - место чудес, так давайте начнём их делать своими руками!.. Мы – опора и защита для наших детей, особенно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Неважно, кем вы работаете и в каком уголке края живёте. Исполнить желания мальчишек и девчонок нам всем вместе по силам", - заключил глава региона.