Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний" - 04.12.2025
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:25 04.12.2025
Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"
Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"
Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в этом году исполнит желания двух детей из региона и девочки из подшефного города Дебальцево в ДНР, губернатор снял три... РИА Новости, 04.12.2025
Глава Хабаровского края Демешин исполнит мечты 3 детей с "Елки желаний"

Демешин исполнит желания двух детей из Хабаровского края и девочки из ДНР

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
ХАБАРОВСК, 4 дек - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в этом году исполнит желания двух детей из региона и девочки из подшефного города Дебальцево в ДНР, губернатор снял три шара-открытки с "Елки желаний".
В среду, 3 декабря, президент России Владимир Путин запустил в стране акцию "Елка желаний", сняв с новогодней елки три открытки с пожеланиями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Церемония состоялась на форуме #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре "Россия". Всероссийскую акцию "Ёлка желаний" в восьмой раз проводит "Движение Первых" при поддержке Росмолодёжи.
"Эстафету "Ёлки желаний" от нашего президента Владимира Владимировича Путина принимает Хабаровский край!.. Мне выпало в этом году исполнить желания двоих ребят из нашего региона и юной дебальчанки. Побывать в Мариинском театре, Главном храме Вооружённых сил и получить спортивный комплекс - всё обязательно организую", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор исполнит желание Арсения из Советской Гавани – 6-летний мальчик мечтает посетить Главный храм Вооружённых сил РФ. Также глава региона поможет 12-летней Арине из Комсомольска-на-Амуре побывать на концерте в Мариинском театре. Еще одной участницей акции стала 10-летняя Ольга из подшефного Хабаровскому краю города Дебальцево. Девочка хочет получить в подарок спортивную стенку.
"Мечты детей должны сбываться, особенно в Новый год. И кто, если не взрослые, могут помочь в их реализации? Хабаровский край - место чудес, так давайте начнём их делать своими руками!.. Мы – опора и защита для наших детей, особенно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Неважно, кем вы работаете и в каком уголке края живёте. Исполнить желания мальчишек и девчонок нам всем вместе по силам", - заключил глава региона.
Всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах и пострадавших от обстрелов. Стать мечтателем можно до 20 декабря на официальном сайте елкажеланий.рф. Присоединиться в качестве исполнителя детской мечты можно с 4 декабря также на сайте акции, информирует правительство региона.
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
3 декабря, 14:38
 
