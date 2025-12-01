В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных

ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. С 1 декабря в Хабаровске открылась детская молочная кухня, ежемесячно нуждающиеся будущие мамы будут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей на молочную продукцию, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Ранее, в октябре, глава региона анонсировал открытие молочных кухонь с декабря текущего года в Хабаровске, а с 1 января 2026 года - по всему региону.

"Проект "Молочная кухня" с сегодняшнего дня стартует в Хабаровском крае. Уверен, новая мера поддержки ощутимо поможет нуждающимся беременным женщинам выносить и родить здоровых малышей. Ежемесячно будущие мамы будут получать компенсацию до 3,5 тысяч рублей за покупку молока, творога, сметаны и кефира от местных предприятий, участвующих в проекте... Начнём с Хабаровска, после чего распространим эту льготу по всем районам и округам региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор разъяснил, что для того, чтобы получать выплату, необходимо обратиться в центр социальной поддержки сразу после постановки на учёт в женской консультации. Там определят степень нуждаемости и оформят необходимые документы. Компенсацию будут зачислять на банковскую карту, расходы планируется учитывать автоматически.