В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:42 01.12.2025
В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных
В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных - РИА Новости, 01.12.2025
В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных
С 1 декабря в Хабаровске открылась детская молочная кухня, ежемесячно нуждающиеся будущие мамы будут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей на молочную... РИА Новости, 01.12.2025
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
общество
хабаровск
хабаровский край
хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин, общество
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Общество

В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных

Беременная женщина смотрит на снимок после УЗИ
Беременная женщина смотрит на снимок после УЗИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / Ridofranz
Беременная женщина смотрит на снимок после УЗИ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. С 1 декабря в Хабаровске открылась детская молочная кухня, ежемесячно нуждающиеся будущие мамы будут получать компенсацию до 3,5 тысячи рублей на молочную продукцию, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Ранее, в октябре, глава региона анонсировал открытие молочных кухонь с декабря текущего года в Хабаровске, а с 1 января 2026 года - по всему региону.
"Проект "Молочная кухня" с сегодняшнего дня стартует в Хабаровском крае. Уверен, новая мера поддержки ощутимо поможет нуждающимся беременным женщинам выносить и родить здоровых малышей. Ежемесячно будущие мамы будут получать компенсацию до 3,5 тысяч рублей за покупку молока, творога, сметаны и кефира от местных предприятий, участвующих в проекте... Начнём с Хабаровска, после чего распространим эту льготу по всем районам и округам региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор разъяснил, что для того, чтобы получать выплату, необходимо обратиться в центр социальной поддержки сразу после постановки на учёт в женской консультации. Там определят степень нуждаемости и оформят необходимые документы. Компенсацию будут зачислять на банковскую карту, расходы планируется учитывать автоматически.
В апреле Демешин поручил вице-губернатору Артему Мельникову совместно с главами муниципальных образований края разработать предложения по организации работы молочных кухонь. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края вместе с министерством экономики и АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" также было поручено представить предложения о возможности реализации инвестиционных проектов по строительству животноводческих ферм замкнутого цикла. Тогда губернатор сообщал, что сбыт посредством молочных кухонь будет происходить за счет бюджета, но для этого необходимо приобретать эту продукцию у местных сельхозпроизводителей.
 
Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайДмитрий ДемешинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
