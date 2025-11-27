Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации
Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:50 27.11.2025
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации - РИА Новости, 27.11.2025
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации
Подписана программа развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период 2026-2030 годов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 27.11.2025
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации

Хабаровский край и "Газпром" подписали программу газификации

ХАБАРОВСК, 27 ноя - РИА Новости. Подписана программа развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на период 2026-2030 годов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"У Хабаровского края и "Газпрома" - новая программа газификации, рассчитанная на 2026-2030 годы. Подписали её вместе с председателем правления компании Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, программа затронет Амурский, Вяземский, Комсомольский, Николаевский, Хабаровский и имени Лазо районы, Бикинский округ и другие муниципалитеты.
"С ПАО "Газпром" у нашего региона выстроено долговременное сотрудничество. Уже сейчас претворяются в жизнь проекты, призванные довести голубое топливо до большего числа потребителей, увеличить энергоэффективность и обеспечить заботу об окружающей среде", - отметил глава региона.
Демешин сообщил, что в их числе - строительство газопровода-отвода, газораспределительной станции-2 (ГРС) "Горький" и сетей (межпоселковый газопровод) к сёлам Мирное и Тополево. Это создаст возможность для газификации более 3,7 тысячи домовладений. ГРС-2 также в перспективе будет снабжать газом ТЭЦ-4. Готовится ПСД и для реконструкции с целью увеличения мощности действующих ГРС-1 "Ильинка" и ГРС-3 "Берёзовка". Также ПАО "Газпром" вместе с дочерними структурами продолжит догазификацию частных домовладений в тех населённых пунктах, куда уже проведён газ, указал губернатор. По данным правительства края, заключено около 14,7 тысячи договоров на бесплатное для потребителей подведение газа к границам участков домовладений, часть договоров исполнена.
Еще в повестку встречи вошли вопросы долгосрочного обеспечения жителей Хабаровского края природным газом. Демешин и Миллер обсудили обеспечение газом инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в городе Вяземском, районе имени Лазо и Бикинском округе.
Благодаря тесной коммуникации с естественной монополией, Демешин смог привлечь средства ПАО "Газпром" к решению поставленных президентом задач по газификации региона, а также модернизации сопутствующей инфраструктуры. За счет средств компании будут проложены десятки километров газовых труб, модернизировано и заменено сетевое оборудование. В выигрыше от этого окажутся жители края, как проживающие в частном секторе, к ним придет газ, так и жильцы многоквартирных домов. После модернизации и перевода на газ котельных теплоснабжение станет более стабильным.
