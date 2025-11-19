В Хабаровске завершили ремонт дорог

ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. В Хабаровске завершён комплекс дорожных работ по президентскому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", в 2026 году на ремонт дорог краевого центра предусмотрено финансирование в размере более 1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

"В Хабаровске завершён комплекс дорожных работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ход выполнения работ осмотрели заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Олег Киндеев, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин, а также общественники", - сообщает правительство региона.

По данным краевых властей, в текущем дорожном сезоне проведён масштабный ремонт ключевых объектов улично-дорожной сети Хабаровска, что значительно улучшило транспортную ситуацию и условия передвижения для жителей и гостей города.

Отмечается, что на транспортной развязке "Ленинградская-Восточное шоссе" выполнен комплекс мероприятий по приведению объекта в нормативное состояние. Работы были сделаны с опережением сроков. Подрядчик завершил ремонт не к 30 ноября, как предусмотрено контрактом, а уже в конце сентября.

Также по нацпроекту проведён комплексный ремонт одного из ключевых транспортных направлений Хабаровска – Проспекта 60-летия Октября. На участке от улицы Машинистов до переулка Гаражного протяжённостью около 4,5 километра уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесена дорожная разметка, установлены светофоры, обустроены система водоотведения, тротуары 13 автобусных остановочных пунктов, включая заездные карманы и подходы. Появилась полоса для общественного транспорта в сторону южной части города от переулка Гаражного. Работы на объекте выполнены с опережением графика на два месяца. На реализацию данного участка было направлено более 800 миллионов рублей.

По данным Киндеева, первоначально завершение комплекса работ по приведению всего проспекта 60-летия Октября в нормативное состояние планировалось к 2028 году. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина пятилетний цикл ремонтных работ сокращён до двух лет, поэтому ремонт проспекта будет завершён уже в 2026 году. В следующем году запланирован ремонт участка проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой протяжённостью около двух километров.