© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Хабаровск принял участие в торжественном старте Года единства народов России, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Год единства народов России объявил открытым президент Владимир Путин в Москве в Национальном центре "Россия" при участии всех 89 регионов страны. Масштабное событие объединило свыше 5 тысяч молодых людей – представителей 194 народов РФ, а также гостей из ближнего зарубежья.

"Хабаровск вместе со всей страной в день открытия Года единства народов России принял участие в марафоне Российского общества "Знание" "Россия – семья семей" – ярком и очень тёплом празднике", - написал Демешин в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что в Хабаровском крае проживают представители 131 национальности, поэтому для региона этот Год имеет особую, глубинную ценность. Здесь, на дальневосточных рубежах, вопросы межнационального согласия и сплоченности всегда были ключевыми, отметил он.

"Год единства народов России – не просто красивое название и череда праздников. Сохранение единства требует системной работы. Уличные фестивали с живой народной музыкой, межнациональные турниры, творческие и кулинарные мастерские, уроки с участием старейшин – всё это должно иметь реально измеримый эффект. Задача министерству туризма – нужно создавать больше проектов, знакомящих с культурой и бытом местных народов", - заключил глава региона.

Как сообщает краевое правительство, мероприятие в регионе объединило представителей 14 народов: русских, ульчей, эвенов, коряков, чукчей, эвенков, нанайцев, казаков, бурятов, татар, представителей цыган, азербайджанцев, корейцев и армян. В четверг, 5 февраля, Хабаровский край по видеосвязи присоединился к федеральному марафону, а в Хабаровске на площадке молодежного досугового центра прошло масштабное мероприятие, организованное по президентскому нацпроекту "Молодежь и дети".