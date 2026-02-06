Рейтинг@Mail.ru
Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России
Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:36 06.02.2026 (обновлено: 11:38 06.02.2026)
Хабаровск принял участие в старте Года единства народов России
Хабаровск принял участие в торжественном старте Года единства народов России, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 06.02.2026
хабаровский край
россия
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
владимир путин
российское общество "знание"
россия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, владимир путин, российское общество "знание"
Хабаровский край, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Хабаровск принял участие в торжественном старте Года единства народов России, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Год единства народов России объявил открытым президент Владимир Путин в Москве в Национальном центре "Россия" при участии всех 89 регионов страны. Масштабное событие объединило свыше 5 тысяч молодых людей – представителей 194 народов РФ, а также гостей из ближнего зарубежья.
"Хабаровск вместе со всей страной в день открытия Года единства народов России принял участие в марафоне Российского общества "Знание" "Россия – семья семей" – ярком и очень тёплом празднике", - написал Демешин в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что в Хабаровском крае проживают представители 131 национальности, поэтому для региона этот Год имеет особую, глубинную ценность. Здесь, на дальневосточных рубежах, вопросы межнационального согласия и сплоченности всегда были ключевыми, отметил он.
"Год единства народов России – не просто красивое название и череда праздников. Сохранение единства требует системной работы. Уличные фестивали с живой народной музыкой, межнациональные турниры, творческие и кулинарные мастерские, уроки с участием старейшин – всё это должно иметь реально измеримый эффект. Задача министерству туризма – нужно создавать больше проектов, знакомящих с культурой и бытом местных народов", - заключил глава региона.
Как сообщает краевое правительство, мероприятие в регионе объединило представителей 14 народов: русских, ульчей, эвенов, коряков, чукчей, эвенков, нанайцев, казаков, бурятов, татар, представителей цыган, азербайджанцев, корейцев и армян. В четверг, 5 февраля, Хабаровский край по видеосвязи присоединился к федеральному марафону, а в Хабаровске на площадке молодежного досугового центра прошло масштабное мероприятие, организованное по президентскому нацпроекту "Молодежь и дети".
Программа мероприятия включала: выставку музыкальных инструментов народов России, лекции от Российского общества "Знание", мастер-классы от Ассамблеи народов Хабаровского края и "Движения Первых", дегустацию традиционных блюд народов России, интерактивную игру-квиз. Завершился праздник "Хороводом дружбы".
