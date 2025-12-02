Демешин потребовал ускорить стройку поликлиники в Бикине Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал ускорить строительство новой поликлиники в Бикине, которую должны были сдать к концу текущего года, весной 2026-го губернатор лично проверит готовность объекта.

"В Бикине проверил стройку новой поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 300 посещений в смену. Она должна быть сдана до конца 2025 года, но уже очевидно, что сроки сорваны... Весной я вернусь и проверю состоятельность и подрядчика, и главы Бикинского округа. Либо мы откроем этот важнейший объект для людей, либо будем вынуждены заменить тех, кто не справляется с этой задачей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил также, что с подрядчиком, министром здравоохранения региона Станиславом Мальцевым и главой Бикинского муниципального округа Олесей Положенцевой состоялся "жёсткий разговор".

"Задача, которую я поставил, – благоустроить прилегающую территорию, завершить общестроительные работы к февралю, а к концу марта завезти и смонтировать оборудование и мебель", - добавил губернатор.

Демешин отметил, что на возведение модульного здания поликлиники выделены средства президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края".

"Мы обязаны сделать так, чтобы местные жители видели и чувствовали эффект, приходя на приём в нормальные помещения и получая медицинские услуги на современном оборудовании", - заключил глава региона.