Демешин потребовал ускорить стройку поликлиники в Бикине Хабаровского края
Хабаровский край
Хабаровский край
 
02.12.2025
Демешин потребовал ускорить стройку поликлиники в Бикине Хабаровского края
Демешин потребовал ускорить стройку поликлиники в Бикине Хабаровского края
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал ускорить строительство новой поликлиники в Бикине, которую должны были сдать к концу текущего года, весной... РИА Новости, 02.12.2025
хабаровский край
строительство
бикин
хабаровский край
дмитрий демешин
бикин
хабаровский край
строительство, бикин, хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Строительство, Бикин, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
Демешин потребовал ускорить стройку поликлиники в Бикине Хабаровского края

Демешин потребовал ускорить строительство поликлиники в Бикине

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал ускорить строительство новой поликлиники в Бикине
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал ускорить строительство новой поликлиники в Бикине
ХАБАРОВСК, 2 дек - РИА Новости. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал ускорить строительство новой поликлиники в Бикине, которую должны были сдать к концу текущего года, весной 2026-го губернатор лично проверит готовность объекта.
"В Бикине проверил стройку новой поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 300 посещений в смену. Она должна быть сдана до конца 2025 года, но уже очевидно, что сроки сорваны... Весной я вернусь и проверю состоятельность и подрядчика, и главы Бикинского округа. Либо мы откроем этот важнейший объект для людей, либо будем вынуждены заменить тех, кто не справляется с этой задачей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных
1 декабря, 10:42
В Хабаровске открылась молочная кухня для беременных
1 декабря, 10:42
Глава региона сообщил также, что с подрядчиком, министром здравоохранения региона Станиславом Мальцевым и главой Бикинского муниципального округа Олесей Положенцевой состоялся "жёсткий разговор".
"Задача, которую я поставил, – благоустроить прилегающую территорию, завершить общестроительные работы к февралю, а к концу марта завезти и смонтировать оборудование и мебель", - добавил губернатор.
Демешин отметил, что на возведение модульного здания поликлиники выделены средства президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края".
"Мы обязаны сделать так, чтобы местные жители видели и чувствовали эффект, приходя на приём в нормальные помещения и получая медицинские услуги на современном оборудовании", - заключил глава региона.
По данным краевого правительства, строительство новой двухэтажной поликлиники площадью около 2,5 тысячи квадратных метров началось в феврале текущего года. На сегодняшний день смонтирован фундамент, возведены стены и перегородки, уложена кровля и установлены окна. Новый объект заменит нынешнюю поликлинику, размещенную в нескольких разрозненных зданиях. Это позволит объединить службы и шире использовать передовые технологии диагностики и лечения. Здесь разместятся кабинеты узких специалистов, отделения лучевой и функциональной диагностики, дневной стационар, кабинет ФГДС и стоматология. Для удобства маломобильных пациентов здание будет оснащено подъемником.
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации
27 ноября, 11:50
Хабаровский край и "Газпром" заключили новую программу газификации
27 ноября, 11:50
 
Хабаровский край Строительство Бикин Дмитрий Демешин
 
 
