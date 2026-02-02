Глава Хабаровского края Демешин проинспектировал Ульчский район

ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил с рабочей поездкой Ульчский район, он проинспектировал школу, больницу и другие объекты на территории, сообщает региональное правительство.
"Глава региона Дмитрий Демешин побывал с рабочей поездкой в Ульчском районе. Он проинспектировал школу, больницу, осмотрел газопоршневую электростанцию, посетил краеведческий музей, а также встретился с жителями", - сообщает краевое правительство.
Как отметил сам губернатор, он впервые посетил Ульчский район. Это единственная территория в регионе, где он ещё не был. Поездка туда переносилась несколько раз из-за погодных условий, уточнил глава региона.
"Наконец-то заполнил этот пробел. Хочу своими глазами увидеть, как здесь живут люди. Район протянулся вдоль Амура с севера на юг на 340 километров. Помимо Амура, здесь множество других рек и озёр, поэтому одно из главных занятий, которым живут здесь люди, – рыбалка. 9% населения – ульчи, и они бережно хранят свои традиции", - написал Демешин в Telegram-канале.
Глава региона первым делом посетил Ульчскую районную больницу, обслуживающую более 14 тысяч пациентов. Он отметил, что отделение скорой помощи, лаборатория, терапевтическое и хирургическое отделения, отремонтированные два года назад, выглядят достойно. Палаты и столовая в хорошем состоянии. У врачей есть необходимое современное оборудование. Демешин указал, что пол на цокольном этаже нужно заменить, как и кровати, на которых лежат пациенты в палатах.
"Дал поручение министру здравоохранения края завершить капитальный ремонт больницы до 1 октября 2026 года", - написал губернатор после посещения учреждения.
Школа села Богородское в Ульчском районе очень современная, отметил Демешин. Для качественного образования детей здесь созданы все условия. Она расположена в трех зданиях: основном корпусе и двух корпусах для начальных классов, один из которых – в соседнем селе Ухта. Всего в школе обучается 482 ребенка, сообщили в краевом правительстве. Уже много лет учреждение переполнено, дети учатся в две смены. В прошлом году было решено восстановить неподалеку стоящее заброшенное 20 лет здание.
"Благодаря президентскому нацпроекту "Молодежь и дети" в минувшем ноябре здесь завершился масштабный капремонт. Теперь это великолепный объект, который мы вернули нашим детям! Полностью обновлены все помещения, включая спортзал, установлена новая компьютерная техника и мебель, интерактивное оборудование. Но главное – после того, как здание получит все необходимые документы, – сюда переедет младшая школа, и все дети в Богородском смогут учиться в одну смену", - сообщил Демешин.
Как уточняет краевое правительство, в том числе после проведения работ по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, здесь смогут обучаться около 200 детей. Кроме того, глава региона распорядился, чтобы из краевого бюджета сюда направили 10 миллионов рублей на завершение благоустройства пришкольной территории, оборудование игровой и спортивных площадок.
"В этой поездке я выполнил ещё одну очень важную для меня миссию: передал по поручению президента России орден Мужества супруге бывшего главы Ульчского района Фёдора Васильевича Иващука... Фёдор Васильевич был одним из лучших глав районов... В этот день в зале были и его сослуживцы – государственные и муниципальные служащие, которые, как и он, вступили в ряды добровольческого отряда БАРС-8 "Хабаровск". Мы будем помнить об их героизме всегда, и память о них останется в сердцах близких", - заключил губернатор.