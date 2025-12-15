Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой

ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что посетил подшефный региону город Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) и бойцов на передовой.

Как сообщает правительство региона, губернатор Хабаровского края встретился с военнослужащими подразделений группировки войск "Восток" и добровольческого отряда "БАРС-8" "Хабаровск". Глава края привез бойцам более сотни систем спутниковой связи, свыше ста квадрокоптеров и 1300 FPV-дронов. Кроме того, в помощь дальневосточникам Хабаровский край передал отопители, системы РЭБ, радиостанции, оборудование для инженерной службы и комплектующие для его ремонта, инструменты и расходные материалы для мастерских, лекарства и многое другое. Еще Демешин вручил госнаграды военнослужащим и стал участником церемонии открытия памятника, посвященного бойцам и командирам 35-й армии, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО).

"Навестив хабаровчан на передовой, отправился в город Дебальцево в ДНР. Местные жители искренне благодарят Хабаровский край за шефскую помощь, и в этом году действительно получилось много сделать", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что по просьбе горожан восстановили лифт в ЦРБ. Несколько лет людям приходилось обходиться без него, что для пациентов бывает трудно.

"Сам вместе с главным врачом проверил – всё работает! Медики говорят, что лифт в больнице – критически необходимая вещь", - добавил глава региона.

Кроме этого, бассейн ФСК "Локомотив" в городе краевые строители уже дважды восстанавливали практически с нуля. Когда после ремонта в 2022-м его вновь разрушили снаряды ВСУ, - начали всё заново. Сейчас на дорожках вовсю тренируются пловцы.

"А в будущем году хотим построить второй корпус ФСК с игровыми залами и площадками для проведения соревнований", - отметил Демешин.

Также понадобился ремонт и в Центральной городской библиотеке Дебальцево. После обстрелов она выглядела совсем плохо, но теперь здание не узнать, сообщил Демешин. Президентский нацпроект "Семья" позволил создать на базе учреждения модельную библиотеку, которая становится современным культурным и духовным центром города.

Также губернатор региона рассказал, что он встретился со школьницей Олей Медведевой и её мамой – участницей СВО. Папа героически погиб, выполняя свой воинский долг.

"Для меня было делом чести исполнить новогоднее желание девочки, о котором я узнал благодаря акции "Ёлка желаний". Привезли Оле спортивную стенку и самый тёплый привет от жителей Хабаровского края. Дарить добро – легко и полезно для души. Обязательно порадуйте перед Новым годом того, кому сейчас непросто", - заключил Демешин.