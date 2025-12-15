Рейтинг@Mail.ru
Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:48 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/demeshin-2062088753.html
Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой
Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой - РИА Новости, 15.12.2025
Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что посетил подшефный региону город Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) и бойцов на передовой. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:48:00+03:00
2025-12-15T11:48:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
донецкая народная республика
хабаровский край
дебальцево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023820034_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_039b4241a23bf3f76128ba6cdddd605a.jpg
https://ria.ru/20251210/kray-2061043030.html
донецкая народная республика
хабаровский край
дебальцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023820034_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c2232ddedd9c57b30d28dbc1d44f08ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий демешин, донецкая народная республика, хабаровский край, дебальцево
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Донецкая Народная Республика, Хабаровский край, Дебальцево
Глава Хабаровского края посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой

Демешин посетил подшефный Дебальцево и бойцов на передовой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что посетил подшефный региону город Дебальцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) и бойцов на передовой.
Как сообщает правительство региона, губернатор Хабаровского края встретился с военнослужащими подразделений группировки войск "Восток" и добровольческого отряда "БАРС-8" "Хабаровск". Глава края привез бойцам более сотни систем спутниковой связи, свыше ста квадрокоптеров и 1300 FPV-дронов. Кроме того, в помощь дальневосточникам Хабаровский край передал отопители, системы РЭБ, радиостанции, оборудование для инженерной службы и комплектующие для его ремонта, инструменты и расходные материалы для мастерских, лекарства и многое другое. Еще Демешин вручил госнаграды военнослужащим и стал участником церемонии открытия памятника, посвященного бойцам и командирам 35-й армии, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО).
"Навестив хабаровчан на передовой, отправился в город Дебальцево в ДНР. Местные жители искренне благодарят Хабаровский край за шефскую помощь, и в этом году действительно получилось много сделать", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что по просьбе горожан восстановили лифт в ЦРБ. Несколько лет людям приходилось обходиться без него, что для пациентов бывает трудно.
"Сам вместе с главным врачом проверил – всё работает! Медики говорят, что лифт в больнице – критически необходимая вещь", - добавил глава региона.
Кроме этого, бассейн ФСК "Локомотив" в городе краевые строители уже дважды восстанавливали практически с нуля. Когда после ремонта в 2022-м его вновь разрушили снаряды ВСУ, - начали всё заново. Сейчас на дорожках вовсю тренируются пловцы.
"А в будущем году хотим построить второй корпус ФСК с игровыми залами и площадками для проведения соревнований", - отметил Демешин.
Также понадобился ремонт и в Центральной городской библиотеке Дебальцево. После обстрелов она выглядела совсем плохо, но теперь здание не узнать, сообщил Демешин. Президентский нацпроект "Семья" позволил создать на базе учреждения модельную библиотеку, которая становится современным культурным и духовным центром города.
Также губернатор региона рассказал, что он встретился со школьницей Олей Медведевой и её мамой – участницей СВО. Папа героически погиб, выполняя свой воинский долг.
"Для меня было делом чести исполнить новогоднее желание девочки, о котором я узнал благодаря акции "Ёлка желаний". Привезли Оле спортивную стенку и самый тёплый привет от жителей Хабаровского края. Дарить добро – легко и полезно для души. Обязательно порадуйте перед Новым годом того, кому сейчас непросто", - заключил Демешин.
Шефство над Дебальцево Хабаровский край взял в конце мая 2022 года. Как сообщал Демешин РИА Новости на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, за три года в Дебальцево восстановили 85 объектов: 25 - социальной инфраструктуры, 23 в ЖКХ и 37 в дорожном хозяйстве. К концу этого года восстановят семь трансформаторных подстанций для бесперебойной подачи энергии людям. В 2026-м планируется возвести модульный спортзал на территории школы №2. Также отремонтируют два многоквартирных дома, здание хлораторной на территории водонапорной станции "Перекачка", закончат работы по новому физкультурно-спортивному комплексу.
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Ветераны СВО из Хабаровского края станут участниками всероссийского форума
10 декабря, 11:04
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинДонецкая Народная РеспубликаХабаровский крайДебальцево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала