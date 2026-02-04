Финансирование бесплатной медицины в Хабаровском крае превысит 57 млрд руб

ХАБАРОВСК, 4 фев - РИА Новости. Объём финансирования бесплатной медицины в Хабаровском крае в 2026 году превысит 57 миллиардов рублей, общий бюджет программы вырос более чем на 4 миллиарда рублей по сравнению с 2025 годом, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Как отмечает правительство региона, даже в условиях мобилизации федеральной и региональной экономики на потребности армии и фронта краевые власти нашли возможность поддержать социальную сферу. Новая краевая программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи предполагает рост количества бесплатных медицинских услуг для населения. По краевой программе ОМС жителям станут доступны 15 новых высокотехнологических методов лечения и диагностики. Особое внимание в ней уделено участникам СВО, для которых сделан акцент на медицинскую реабилитацию после демобилизации по ранению.

"Представляю вам новую краевую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026-2028 годы... В 2026 году объем финансирования здравоохранения в Хабаровском крае превысит 57 миллиардов рублей. Это на 4,36 миллиарда больше по сравнению с прошлым годом, что позволит нам реализовать самые смелые и необходимые изменения", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Как сообщает краевое правительство, финансирование позволило привлечь к оказанию бесплатной помощи больше медицинских организаций – 117 учреждений по всему краю, что увеличит доступность услуг для жителей отдалённых районов. Одно из главных направлений – масштабное усиление профилактики. Центры здоровья преобразуются в центры медицины здорового долголетия.

Серьёзно расширяется программа диспансеризации. Для женщин в возрасте 21-49 лет теперь раз в пять лет будет бесплатно проводиться комплексное обследование ранней диагностики рисков рака шейки матки, включающее определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Для всех жителей края усилена диагностика сердечно-сосудистых рисков: людям от 18 до 40 лет раз в шесть лет, а после 40 лет – раз в три года, будут делать развёрнутый анализ липидного профиля и определять специфический маркер альфа-липопротеид, позволяющий выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов.

Также в программе большое внимание уделяется современным цифровым решениям для комфорта пациентов, сокращаются сроки ожидания, оптимизирована плановая госпитализация. Увеличивается количество процедур экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС. Для новорождённых расширен неонатальный скрининг.