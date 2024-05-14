https://ria.ru/20240514/tsivilev-1945534348.html
Биография Сергея Цивилева
Биография Сергея Цивилева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Сергея Цивилева
Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:29
2024-05-14T22:29
2024-05-14T22:30
справки
мариуполь
сергей цивилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945407256_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_a8255bd7bdb96f1c021474b93020fb7b.jpg
Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика, Россия).В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) по специальности "вооружение кораблей", получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "финансы и кредит".С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.В 1997-2013 годах Цивилев занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге.С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар".В марте 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Кемеровской области по результатам голосования Сергей Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Кемеровской области (с 27 марта 2019 года Кемеровская область – Кузбасс). На прошедших 8-10 сентября 2023 года выборах губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев был переизбран главой региона, набрав 85,23% голосов избирателей. Вступил в должность 13 сентября 2023 года.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия".Председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Награжден орденом Дружбы (2021), медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" министерства обороны РФ (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945407256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd9678464e6efbfa09ae3fee026df068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, мариуполь, сергей цивилев
Справки, Мариуполь, Сергей Цивилев
Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года
в городе Жданове (ныне Мариуполь) Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика, Россия).
В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) по специальности "вооружение кораблей", получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "финансы и кредит".
С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.
В 1997-2013 годах Цивилев занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге.
С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар".
В марте 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ
о назначении Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Кемеровской области по результатам голосования Сергей Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей
. 17 сентября 2018 года официально вступил
в должность губернатора Кемеровской области (с 27 марта 2019 года
Кемеровская область – Кузбасс).
На прошедших 8-10 сентября 2023 года выборах губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев был переизбран
главой региона, набрав 85,23% голосов избирателей. Вступил в должность 13 сентября 2023 года.
Член совета при президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта.
Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия
".
Председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
РФ "Сибирское соглашение".
Награжден орденом Дружбы (2021
), медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" министерства обороны РФ (2019
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников