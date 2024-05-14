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Биография Сергея Цивилева

Биография Сергея Цивилева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Сергея Цивилева

Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:30

справки

мариуполь

сергей цивилев

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Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика, Россия).В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) по специальности "вооружение кораблей", получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "финансы и кредит".С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России.В 1997-2013 годах Цивилев занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге.С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар".В марте 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Кемеровской области по результатам голосования Сергей Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Кемеровской области (с 27 марта 2019 года Кемеровская область – Кузбасс). На прошедших 8-10 сентября 2023 года выборах губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев был переизбран главой региона, набрав 85,23% голосов избирателей. Вступил в должность 13 сентября 2023 года.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия".Председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Награжден орденом Дружбы (2021), медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" министерства обороны РФ (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мариуполь, сергей цивилев