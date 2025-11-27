Рейтинг@Mail.ru
06:30 27.11.2025 (обновлено: 10:39 27.11.2025)
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей цивилев
владимир путин
общество
экономика
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин, сергей цивилев, владимир путин, общество, экономика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Общество, Экономика

Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

Шахтер в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"У нас часть шахт в процессе реструктуризации, часть шахт — в процесса ликвидации, потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы. Конечно же, ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Еще часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого — нет экономической целесообразности. Поэтому они подлежат консервации", — рассказал он.
Добыча и отгрузка угля на шахте имени С.М. Кирова государственного предприятия Макеевуголь
Власти ДНР надеются на улучшение ситуации в угольной промышленности
11 сентября, 05:11
Пушилин уточнил, что сейчас непростой период для развития угольных шахт, требуется модернизация отрасли в контексте технического переоснащения, прорабатываются меры поддержки. Он отметил, что ситуация может улучшиться, поскольку конъюнктура на рынке угля меняется.
"Трудно подобрать такой продолжительный период времени, когда она была статична. Поэтому сейчас это может быть невыгодно, а завтра может быть выгодно. Есть и те шахты, которые сейчас требуют дополнительных мер поддержки, но которые готовы в краткосрочной перспективе выйти на уверенный плюс и готовы развиваться дальше. Поэтому индивидуальная работа по каждому угольному предприятию. Такой подход мы избрали и двигаемся в этом направлении", — пояснил глава ДНР.
Как подчеркнул собеседник агентства, все вопросы сейчас прорабатывают с министром энергетики Сергеем Цивилевым.
В августе президент Владимир Путин на встрече с Пушилиным обратил внимание, что в угольной отрасли ДНР есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Изображение сгенерировано ИИ
Уголь Донбасса: убить нельзя спасти
2 октября, 08:00
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСергей ЦивилевВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
 
