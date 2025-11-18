Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго - РИА Новости, 18.11.2025
19:41 18.11.2025
Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго
Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго - РИА Новости, 18.11.2025
Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго
Ситуация с восстановлением энергоснабжения в Донецкой народной республике (ДНР) находится на особом контроле Минэнерго России, заявили в ведомстве по итогам... РИА Новости, 18.11.2025
Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго

Минэнерго: восстановление энергоснабжения в ДНР находится на особом контроле

Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с восстановлением энергоснабжения в Донецкой народной республике (ДНР) находится на особом контроле Минэнерго России, заявили в ведомстве по итогам встречи главы министерства Сергея Цивилева и главы ДНР Дениса Пушилина.
Ранее во вторник Пушилин заявил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей в республике. В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению.
"Обсуждалось восстановление энергоснабжения в Донецкой Народной Республике. Министр подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле ведомства", - сказано в сообщении Минэнерго.
Министр и глава региона также обсудили подготовку субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов и формирование аварийного резерва.
Пушилин отметил, что особое внимание уделяется надежному обеспечению электроэнергией социально значимых объектов региона, в том числе объектов здравоохранения, добавили в сообщении.
На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы работы угольной отрасли ДНР.
