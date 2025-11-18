Ситуация с энергоснабжением в ДНР находится на особом контроле Минэнерго

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с восстановлением энергоснабжения в Донецкой народной республике (ДНР) находится на особом контроле Минэнерго России, заявили в ведомстве по итогам встречи главы министерства Сергея Цивилева и главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее во вторник Пушилин заявил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей в республике. В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению.

Министр и глава региона также обсудили подготовку субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов и формирование аварийного резерва.

Пушилин отметил, что особое внимание уделяется надежному обеспечению электроэнергией социально значимых объектов региона, в том числе объектов здравоохранения, добавили в сообщении.