Энергетика и атомные технологии: Россия укрепляет лидерство

Свет и тепло в жилых домах и офисах, мощности, необходимые промышленным предприятиям, – все это обеспечивается современной энергетикой. Энергию генерируют разнообразные источники, начиная от традиционных тепловых и заканчивая новыми возобновляемыми. Особое место занимает атомная энергетика, использующая ядерные реакции. О том, как будет развиваться эта отрасль в Российской Федерации до 2030 года, – в материале РИА Новости.

Энергетический нацпроект: суверенитет и лидерство

"Главная технологическая цель – переход от импортозамещения к лидерству: к 2028 году Россия должна достичь 90% технологической независимости и выйти на уровень конкурентоспособности в ключевых сегментах. К 2035 году планируется полная цифровизация энергетического сектора, внедрение искусственного интеллекта и цифровых двойников, а энергоэффективность отрасли к 2050 году должна вырасти на 40%", – сказал вице-премьер Александр Новак в своем выступлении на Российской энергетической неделе (РЭН-2025).

Для достижения целей нацпроекта в стране строят дополнительные атомные энергоблоки, атомные станции малой мощности (АСММ), ведут исследования в области плазмы и повторного использования ядерного топлива. Ученые и инженеры разрабатывают перспективные системы накопления и передачи энергии, новые технологии и оборудование для разных отраслей ТЭК, включая углеводородную и гидроэнергетику, солнечную и ветрогенерацию.

Выступая в ходе РЭН-2025, министр энергетики Сергей Цивилев указал, что большое будущее ждет только те государства, которые смогут быстро и эффективно решить амбициозную задачу развития энергетики. Для этого, по его словам, необходимы объединенные усилия государства, бизнеса и науки.

Он уточнил, что технологическое лидерство – это создание принципиально новых технологий, которые будут необходимы в будущем. Цивилев подчеркнул, что в России впервые появился специальный национальный проект, посвященный энергетике.

"Мы планируем, что к 2030 году примерно 80% новых технологий, которые в мире в этой области будут создаваться, будут разработаны в России", – сказал Цивилев.

Новая атомная энергетика

Одна из ключевых задач нацпроекта – дальнейшее увеличение доли атомной энергетики в энергобалансе России.

"Предусматривается рост доли атомной энергетики до 25% в структуре генерации, рост мощности возобновляемых источников энергии и внедрение современных экологических стандартов в отраслях энергетики", – отмечал Новак.

Среди инициатив нацпроекта в области атомной энергетики – увеличение числа энергоблоков атомных электростанций большой, средней и малой мощности. Сегодня в России действует 35 энергоблоков на 11 АЭС. Чтобы укрепить суверенитет страны в области атомных технологий, до 2042 года "Росатом" планирует построить еще 38 энергоблоков совокупной мощностью порядка 30 гигаватт. При этом развитие атомной генерации будет смещаться на восток и придет в семь новых регионов, в том числе – в Сибирь и на Дальний Восток.

Как подчеркнул генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев в ходе РЭН-2025, атомная отрасль России обладает уникальными компетенциями полного цикла – от разработки до эксплуатации объектов, а атомная энергетика становится "несущей конструкцией" глобального энергобаланса.

Эксперименты и исследования

Для сохранения мирового лидерства в мирном атоме необходима современная исследовательская и экспериментальная база. Так, уникальные возможности исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который строят в Димитровграде Ульяновской области, позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также ускорить создание безопасных ядерных энергетических установок IV поколения.

Также нацпроект предполагает ускорить разработки термоядерных и плазменных технологий, на основе которых можно создавать практически неисчерпаемые экологически чистые источники энергии и мощные плазменные двигатели для космических аппаратов. Испытательной площадкой в области термоядерного синтеза станет установка НИЦ "Курчатовский институт" – токамак Т-15МД.

Еще одно направление – сооружение термоядерной установки нового поколения в Троицке – токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Разрабатываемый в кооперации ведущих российских научных центров TРT станет опытным прототипом будущего термоядерного реактора и будет использоваться как платформа для перспективных разработок в области термоядерного синтеза.

Отдельная область – создание новых материалов для существующих и перспективных энергоустановок. Они будут отличаться повышенной прочностью, способностью работать при более высоких температурах и радиации.

Обновление в нефтегазовой сфере

Особую роль в нацпроекте играет программа обеспечения техсуверенитета в топливно-энергетическом комплексе – основном источнике экспортной выручки. Результатами проекта является освоение производства уникального оборудования для разведки и добычи нефти и газа, переработки и нефтегазохимии. Это позволит увеличить долю отечественного оборудования в проектах до 90%.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе РЭН-2025 отметил, что по многим задачам уже есть ощутимые результаты.

"По итогам первого полугодия производство нефтегазового оборудования увеличилось на 8%. Позитивная динамика обусловлена завершением ранее поддержанных НИОКР и выводом в серию полученных образцов, а также стартом новых разработок", – сообщил он.

Отдельная программа посвящена производству СПГ в России и работам по импортозамещению в этой отрасли. К 2030 году предполагается создание 29 видов высокотехнологичного СПГ-оборудования и снижение доли импорта до 20% (в 2021 году доля импорта оценивалась в 60%). Будет освоено производство такого оборудования, как компрессоры смешанного хладагента, мембранная система хранения и транспортировки СПГ, насосы отгрузки СПГ и др.

Турбины, солнце, ветер

Еще два ключевых направления нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" связаны с электроэнергетикой, где уровень технологической независимости и доля отечественного оборудования должны к 2030 году достичь 90%. Основные задачи включают производство турбин большой и средней мощности, комплектующих для них, разработку электротехнического оборудования и развитие технологий использования постоянного тока.

Также предусмотрены значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Прежде всего, это разработка оборудования для солнечной и ветрогенерации, например, солнечных элементов с КПД выше 25%, ветроустановок большой и малой мощности, а также арктических ветроустановок.

Накопление энергии

. Развитие систем накопления электроэнергии – не менее важная часть нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" . Наиболее широко применяемым типом аккумуляторов сегодня являются литий-ионные. Следующим шагом эволюции станут аккумуляторы "постлитиевых" электрохимических систем, таких как натрий-ионные батареи, обладающие еще более высокими техническими и экономическими характеристиками

Нацпроект становится мощным драйвером российской экономики. Благодаря разработке новых типов энергоустановок, совершенствованию управления и экономии ресурсов страна уверенно двигается к созданию эффективной и экологически чистой энергосистемы.