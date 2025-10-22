Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о продаже бензина на АЗС - РИА Новости, 22.10.2025
09:08 22.10.2025 (обновлено: 09:20 22.10.2025)
В Крыму рассказали о продаже бензина на АЗС
В Крыму рассказали о продаже бензина на АЗС - РИА Новости, 22.10.2025
В Крыму рассказали о продаже бензина на АЗС
Свободная реализация топлива осуществляется в среду на 150 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 22.10.2025
В Крыму рассказали о продаже бензина на АЗС

В Крыму свободная продажа бензина осуществляется на 150 АЗС

© РИА Новости / Алексей ДаничевАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
АЗС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Свободная реализация топлива осуществляется в среду на 150 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Суточный лимит по продаже бензина был в конце прошлой недели увеличен в Крыму с 20 до 30 литров.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
ФАС возбудила дела против трех операторов, не отменивших плату в Крыму
27 августа 2024, 15:07
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях республики Крым", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.
Число заправок в Крыму, на которых топливо имеется в свободной продаже, за последние две недели выросло с 70-80 до 150 АЗС.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Автомобиль на автозаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Крыму рассказали о ситуации с топливом после пожара на нефтебазе
7 октября 2024, 11:03
 
