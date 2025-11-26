Путин в среду проведет встречи с лидерами Киргизии и Белоруссии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Бишкеке проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. В аэропорту российского лидера встретил президент республики Садыр Жапаров . Помимо почетного караула президента у трапа приветствовали артисты в национальных костюмах, исполнившие народный танец, а также мастера охоты с ловчими птицами в сопровождении беркутов и киргизских тайганов. Кроме того, киргизские музыканты сыграли для Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.

В первый день визита Путин возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке

Российско-киргизские переговоры

В среду начнется программа государственного визита Путина в Киргизию. Во Дворце единства состоится церемония официальной встречи лидеров, после чего Путин и Жапаров там же проведут российско-кыргызские переговоры. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков , на переговорах запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам.

Подписание документов, заявления для СМИ

По итогам переговоров Путин и Жапаров подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита РФ и Киргизия заключат ряд важных межправительственных и коммерческих документов.

Всего, как отмечал ранее Ушаков, проработаны семь документов, которые охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития двустороннего военно-технического сотрудничества и также соглашение между "Почтой России" и "Почтой Киргизии".

После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.

Российско-киргизское сотрудничество

Киргизия - стратегические партнер и союзник РФ. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль. Российский " Газпром " бесперебойно обеспечивает потребности республики в газе. Компания реализует проект "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". В настоящее время уровень газификации страны достиг 42%, до 2030 года планируется выйти на показатель в 60%.

Также стороны сотрудничают в сфере энергетики. В январе 2022 года РФ и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Как отмечали в МИД России, в ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности, в настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. Активное участие "Росатом" также принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций.

Важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база, в состав которой входят аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле , узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В мае 2025 года Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.

Встреча с Лукашенко

После российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ в графике Путина ожидается встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры чуть более недели назад проводили телефонный разговор, в ходе которого условились о дальнейших контактах на саммите ОДКБ в Бишкек и на традиционной встрече лидеров стран – участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге

Также во время разговора Путин и Лукашенко обменивались мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам.