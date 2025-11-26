Путин в среду проведет встречи с лидерами Киргизии и Белоруссии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Бишкеке проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. В аэропорту российского лидера встретил президент республики Садыр Жапаров. Помимо почетного караула президента у трапа приветствовали артисты в национальных костюмах, исполнившие народный танец, а также мастера охоты с ловчими птицами в сопровождении беркутов и киргизских тайганов. Кроме того, киргизские музыканты сыграли для Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.
В первый день визита Путин возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
Российско-киргизские переговоры
В среду начнется программа государственного визита Путина в Киргизию. Во Дворце единства состоится церемония официальной встречи лидеров, после чего Путин и Жапаров там же проведут российско-кыргызские переговоры. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам.
В ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере и миграции. Ожидается, что на переговорах будет весьма представительная делегация РФ. В нее вошли вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую часть межправкомиссии РФ и Киргизии, а также семь министров, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Андрей Никитин и министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, будут участвовать председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев и представители других федеральных ведомств. Также в составе российской делегации будут представители российского бизнеса, в том числе Роман Абрамович, глава ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.
Подписание документов, заявления для СМИ
По итогам переговоров Путин и Жапаров подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита РФ и Киргизия заключат ряд важных межправительственных и коммерческих документов.
Всего, как отмечал ранее Ушаков, проработаны семь документов, которые охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития двустороннего военно-технического сотрудничества и также соглашение между "Почтой России" и "Почтой Киргизии".
После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.
Российско-киргизское сотрудничество
Киргизия - стратегические партнер и союзник РФ. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль. Российский "Газпром" бесперебойно обеспечивает потребности республики в газе. Компания реализует проект "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". В настоящее время уровень газификации страны достиг 42%, до 2030 года планируется выйти на показатель в 60%.
Также стороны сотрудничают в сфере энергетики. В январе 2022 года РФ и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Как отмечали в МИД России, в ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности, в настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. Активное участие "Росатом" также принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций.
Важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база, в состав которой входят аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В мае 2025 года Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.
Встреча с Лукашенко
После российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ в графике Путина ожидается встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры чуть более недели назад проводили телефонный разговор, в ходе которого условились о дальнейших контактах на саммите ОДКБ в Бишкек и на традиционной встрече лидеров стран – участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Также во время разговора Путин и Лукашенко обменивались мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам.
В этом году лидеры виделись восемь раз, в том числе провели пять двусторонних встреч.
