Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев
Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев
Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев
Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 04.12.2025
россия
Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев
Цивилев: все энергообъекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива