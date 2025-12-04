Рейтинг@Mail.ru
Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев - РИА Новости, 04.12.2025
15:37 04.12.2025
Все энергообъекты в России обеспечены запасами топлива, заявил Цивилев
Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 04.12.2025
экономика
россия
сергей цивилев
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, сергей цивилев, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все энергетические объекты в России обеспечены необходимыми запасами топлива, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Все энергообъекты, в целом, обеспечены необходимыми запасами топлива", - сказал он в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Цивилев отметил, что плановые поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза завершены, подземные газовые хранилища заполнены до целевых показателей.
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
19 ноября, 15:24
 
19 ноября, 15:24
 
 
