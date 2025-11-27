Рейтинг@Mail.ru
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют
06:30 27.11.2025 (обновлено: 16:08 27.11.2025)
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют - РИА Новости, 27.11.2025
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 27.11.2025
2025
Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

Пушилин: часть угольных шахт в ДНР ликвидируют исходя из целесообразности

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л. И. Лутугина города Торез в ДНР
Шахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л. И. Лутугина города Торез в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют исходя из экономической целесообразности, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
По его словам, сейчас непростой период для развития угольных шахт. Кроме того, требуется модернизация отрасли в контексте технического переоснащения, прорабатываются меры поддержки.
«

"У нас часть шахт в процессе реструктуризации, часть шахт — в процесса ликвидации. Потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы. Конечно же, ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Еще часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого — нет экономической целесообразности. Поэтому они подлежат консервации", — рассказал глава региона.

При этом Пушилин отметил, что такая ситуация складывается сейчас, но позже может поменяться.
"Потому что конъюнктура на рынке угля меняется. Трудно подобрать такой продолжительный период времени, когда она была статична. Поэтому сейчас это может быть невыгодно, а завтра может быть выгодно. Есть и те шахты, которые сейчас требуют дополнительных мер поддержки, но которые готовы в краткосрочной перспективе выйти на уверенный плюс и готовы развиваться дальше. Поэтому индивидуальная работа по каждому угольному предприятию. Такой подход мы избрали и двигаемся в этом направлении", — рассказал Пушилин.
Как подчеркнул собеседник агентства, все вопросы сейчас прорабатывают с министром энергетики Сергеем Цивилевым.
В августе президент России Владимир Путин на встрече с Пушилиным обратил внимание, что в угольной отрасли Донецкой Народной Республики есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСергей ЦивилевВладимир ПутинЭкономика
 
 
