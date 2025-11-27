Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют

"У нас часть шахт в процессе реструктуризации, часть шахт — в процесса ликвидации. Потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы. Конечно же, ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Еще часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого — нет экономической целесообразности. Поэтому они подлежат консервации", — рассказал глава региона.

"Потому что конъюнктура на рынке угля меняется. Трудно подобрать такой продолжительный период времени, когда она была статична. Поэтому сейчас это может быть невыгодно, а завтра может быть выгодно. Есть и те шахты, которые сейчас требуют дополнительных мер поддержки, но которые готовы в краткосрочной перспективе выйти на уверенный плюс и готовы развиваться дальше. Поэтому индивидуальная работа по каждому угольному предприятию. Такой подход мы избрали и двигаемся в этом направлении", — рассказал Пушилин.