Цивилев рассказал о программе России и Киргизии по газификации республики
Цивилев рассказал о программе России и Киргизии по газификации республики - РИА Новости, 26.11.2025
Цивилев рассказал о программе России и Киргизии по газификации республики
Совместная программа России и Киргизии по газификации населенных пунктов Киргизии идет строго в соответствии с планами и будет полностью выполнена, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
россия
киргизия
сергей цивилев
владимир путин
газпром
экономика
россия
киргизия
Цивилев рассказал о программе России и Киргизии по газификации республики
Цивилев: программа России и Киргизии по газификации республики идет по плану