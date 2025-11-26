Рейтинг@Mail.ru
19:55 26.11.2025
Цивилев рассказал о программе России и Киргизии по газификации республики
2025-11-26T19:55:00+03:00
2025-11-26T19:55:00+03:00
россия
киргизия
сергей цивилев
владимир путин
газпром
экономика
россия, киргизия, сергей цивилев, владимир путин, газпром, экономика
Россия, Киргизия, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Газпром, Экономика
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совместная программа России и Киргизии по газификации населенных пунктов Киргизии идет строго в соответствии с планами и будет полностью выполнена, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Она идет в строгом соответствии с теми планами, которые утверждены руководителями наших стран. Сбоя от этих планов на сегодняшний момент нет. Поэтому мы уверены, что мы ее полностью выполним", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на соответствущий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" поставляет в Киргизию природный газ и подключился к реализации программы газификации киргизских регионов. На эти цели российским концерном выделено больше 400 миллионов долларов, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42%. Эта работа будет продолжаться, отмечал президент.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
РоссияКиргизияСергей ЦивилевВладимир ПутинГазпромЭкономика
 
 
