В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина - РИА Новости, 26.11.2025
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
Официальные мероприятия государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию начались в резиденции "Ынтымак Ордо", на площади перед Восточным...
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
В Киргизии началась официальная встреча Путина с президентом Жапаровым