В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина - РИА Новости, 26.11.2025
09:57 26.11.2025
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
В резиденции "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия визита Путина
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Официальные мероприятия государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию начались в резиденции "Ынтымак Ордо", на площади перед Восточным входом выстроился почетный караул.
Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил Путина под звуки торжественной фанфары. Вместе президенты проследовали по красной дорожке к подиуму. Обойдя строй солдат, российский лидер поприветствовал их словами: "Салам, аскер (Здравствуй, войско - рус.)!"
Российского лидера сопровождали вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, представители бизнеса.
Церемония официальной встречи завершилась торжественным маршем почетного караула. После этого лидеры сделали совместное фото и проследовали в зал переговоров.
