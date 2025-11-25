Рейтинг@Mail.ru
Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/minenergo-2057297692.html
Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям"
Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям" - РИА Новости, 25.11.2025
Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям"
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:15:00+03:00
2025-11-25T04:15:00+03:00
россия
александр шохин
сергей цивилев
евгений грабчак
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887589627_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_542a910eb64617338431f38ffcf25836.jpg
https://ria.ru/20251020/minenergo-2049257243.html
https://ria.ru/20251020/investitsii-2049283228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887589627_137:0:1240:827_1920x0_80_0_0_b6ea05a3c174587f833ce62e7ebfd3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр шохин, сергей цивилев, евгений грабчак, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Александр Шохин, Сергей Цивилев, Евгений Грабчак, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям"

Минэнерго по просьбе РСПП провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям"

© "Россети Московский регион"Сотрудники компании "Россети"
Сотрудники компании Россети - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© "Россети Московский регион"
Сотрудники компании "Россети". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой провести совещание по вопросу передачи функций Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) электросетевой компании "Россети", министерство провело соответствующее совещание, сообщили РИА Новости источники в отрасли.
"В настоящее время на рассмотрении в Минэнерго России находится проект федерального закона… в части передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (СО ЕЭС) организации по управлению Единой национальной электрической сетью… Прошу вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, провести совещание по вопросам передачи функций централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организации по управлению Единой национальной электрической сетью", - сказано в письме, подлинность которого подтвердил источник.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Минэнерго предложило возвращать налоги энергокомпаний в отрасль
20 октября, 00:05
Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко провел совещание по этому вопросу, его итоги были "нейтральные", также рассказал источник.
В письме РСПП указывается, что проект обсуждаемого закона пересматривает базовые принципы, заложенные в модель функционирования электроэнергетики при реформировании отрасли. Данные изменения в законодательство затрагивают интересы различных субъектов отрасли. PCПП объединяет в своем составе сотни компаний ТЭК, и при обсуждении этого вопроса позиции участников разделились.
РИА Новости направило запрос в Минэнерго и РСПП.
В сентябре замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что Минэнерго РФ пока не поддерживает идею объединения СО ЕЭС и "Россетей", но изучает этот вопрос. Председатель правления ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров также отмечал, что члены энергорынка и сам "Совет рынка" не поддерживают эту идею.
Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, заявлял ранее глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов.
Однако заместитель гендиректора "Россети" по экономике и финансам Артем Алешин на заседании РСПП по электроэнергетике заявлял, что объединение СО ЕЭС и "Россетей" может снизить затраты компаний на 15 миллиардов рублей. Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев отметил, что вопрос объединения этих компаний заслуживает внимания и необходимо серьезно отнестись к позиции "Россетей".
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Минэнерго обсуждают идею инвестиций в энергокомпании за счет дивидендов
20 октября, 08:50
 
РоссияАлександр ШохинСергей ЦивилевЕвгений ГрабчакРоссетиМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала