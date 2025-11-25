Источник: Минэнерго провело совещание о передаче функций СОЕЭС "Россетям"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился в письме от 6 октября к главе Минэнерго РФ Сергею Цивилеву с просьбой провести совещание по вопросу передачи функций Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) электросетевой компании "Россети", министерство провело соответствующее совещание, сообщили РИА Новости источники в отрасли.

Объединение "Россетей" и Системного оператора обсуждается, но независимый регулятор в электроэнергетике для ее эффективной работы лучше, заявлял ранее глава СО ЕЭС Федор Опадчий. Он отмечал, что сейчас Системный оператор управляет энергосистемой независимо, а если эта функция будет передана одному из крупных участников рынка, то есть риск потенциально потерять эффективность принимаемых решений, и это создаст конфликт интересов.